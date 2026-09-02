Mutares Aktie könnte demnächst wieder Morgenluft schnuppern. Add-on gestern vorgestellt für die grösste Übernahme in der Geschichte der Münchener passender Zukauf. Und dann auch noch in den USA, dem erklärten Zukunftsmarkt der Mutares. Die Beteiligungsgesellschaft Mutares expandiert weiter in Nordamerika. Am 1. September 2026 gab der Münchner Investor die Übernahme der AmeriTerpenes LLC von der Symrise AG bekannt - im Rahmen eines Corporate Carve-outs. Für Mutares ist es eine weitere Investition im Segment Chemicals & Materials. Die Transaktion zeigt die unterschiedlichen Strategien beider Konzerne: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Nebenwerte Magazin