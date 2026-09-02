Die Puma-Aktie konnte den Kursanstieg bis auf 28,50 Im Juli nicht halten und korrigierte wieder deutlich. Am Mittwoch notiert sie aktuell bei 24,40 €. Der Mehrjahresschart deutet jedoch einen Aufwärtstrend an. Hier stellt sich die Frage: Sind das noch gute Einstiegschancen? Weiterhin Zurückhaltung beim Sportkonsum Die geopolitische Lage sowie die konjunkturelle Schwäche wirken sich weiterhin negativ auf das Konsumverhalten aus. Dies betrifft auch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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