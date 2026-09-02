Nach erheblichem Druck aufgrund anhaltender struktureller Herausforderungen an dem Frankfurter Drehkreuz, einschließlich Kapazitätskürzungen durch Lufthansa und hohen Standortkosten, ist der Aktienkurs von Fraport nun auf unser Kursziel gefallen. Der operative Fokus verlagert sich nun von den abgeschlossenen Investitionen in das Terminal 3 auf das Management der Überkapazitäten und der hohen Fixkosten, die die Nettoverschuldung trotz starker internationaler Konzessionserträge hoch halten. Angesichts der aktuellen Bewertungen, die diese Faktoren vollständig einpreisen, sowie eines robusten Gewinns durch internationale Beteiligungen, ergibt sich ein ausgewogenes Risiko/Rendite-Profil. Wir erhöhen unsere Einstufung von SELL auf HOLD und bestätigen unser Kursziel von 62,00 EUR sowie unsere Schätzungen. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/fraport-ag
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