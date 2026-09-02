Zürich - Der chinesische Autohersteller Chery will weiter im Schweizer Automarkt Fuss fassen. Dazu plant das Unternehmen hierzulande nun auch Modelle seiner Premium-SUV-Marke Lepas anzubieten. Das erste Modell wird ein Modell der Marke Lepas sein, der Lepas L8, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Dabei handelt es sich um ein Plug-in-Hybrid-SUV, der ab der ersten Jahreshälfte 2027 zum Verkauf stehen soll. Plug-in-Hybride sind das am schnellsten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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