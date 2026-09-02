Commodity Discovery Fund: Darum setzt Star-Investor Middelkoop auf Sitka Gold

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Starinvestor Willem Middelkoop sieht Sitka Golds Projekt im Yukon als potenzielle Weltklasselagerstätte.

Wenn ein spezialisierter Rohstoffinvestor bereits in einer sehr frühen Phase bei einem Explorer einsteigt, lohnt ein genauerer Blick auf die Gründe. Willem ("Bill") Middelkoop, Gründer des Commodity Discovery Fund aus den Niederlanden, hat seine Investmentthese zu Sitka Gold (TSXV:SIG, OTC:SITKF, Frankfurt:1RF) dargelegt - und schildert dabei, warum ihn das Projekt schon Ende 2021 überzeugte.

Früher Einstieg auf der Suche nach der nächsten Entdeckung

Middelkoop beschreibt seinen Fonds als "Boutique-Fonds" mit klarem Fokus: Man sei "immer auf der Jagd nach der nächsten großen Entdeckung". Als er Ende 2021 die ersten Bohrergebnisse von Sitka Gold sah, war er nach eigener Aussage sofort interessiert.

Bemerkenswert ist dabei seine Begründung: Es waren ausdrücklich nicht die hohen Gehalte, die ihn überzeugten. Im Gegenteil, er ordnet das Vorhaben als niedriggradiges Projekt ein. Entscheidend sei eine andere Erkenntnis gewesen: Wer im kanadischen Yukon ein Goldprojekt mit vernünftigen Gehalten finde - Middelkoop nennt als Richtwert rund ein Gramm Gold über breite Vererzungsabschnitte -, könne hier relativ schnell auf eine Lagerstätte mit mehreren Millionen Unzen stoßen.

Sitka Golds Rhosgobel-Ziel als Wendepunkt

Was das Projekt aus Sicht des Fondsgründers heraushebt, war die Folgeexploration im Jahr 2022. Die Nachbohrungen hätten gezeigt, dass Gold "praktisch überall" auf dem Projekt vorkomme, und dass Sitka zahlreiche Hinweise auf Gold und gleich mehrere Zielgebiete aufgespürt habe.

Besonders das Rhosgobel entwickelte sich laut Middelkoop zu einer großen Geschichte. Dort sei das Gold unter anderem oberflächennah zu finden. Bereits nach wenigen Bohrlöchern sei erkennbar gewesen, dass in diesem Bereich eine große Tagebaulagerstätte entstehen könnte. Er bezeichnet das Vorhaben inzwischen als "Tier-One- oder vielleicht Tier-Two"-Story - also als (ungefähr) Weltklasse!

Sitka Gold - Von 12 auf über 300 Millionen Dollar Marktkapitalisierung

Middelkoop untermauert seine These auch mit der bisherigen Kursentwicklung. Zum Zeitpunkt seines Einstiegs habe Sitka Gold eine Marktkapitalisierung von rund 12 bis 13 Millionen Dollar gehabt. Inzwischen liege dieser Wert bei etwas über 300 Millionen Dollar. Für die Zukunft rechnet der Fondsgründer mit einer weiteren Aufwertung, die er auf das laufende Bohrprogramm stützt. Er wäre "nicht überrascht", würde Sitka Gold im Jahr 2027 noch einmal deutlich höher gehandelt, so der Experte.

Hier geht es zur Video-Nachricht des Commodity Discovery Fund-Gründers:

Willem Middelkoop - Commodity Discovery Fund: Warum in Sitka Gold investieren?

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