Die Auto1-Aktie ist mit einem Kursverlust von -5% am Mittwochmorgen der große Verlierer im MDAX und testet ihr 3-Monatstief bei 20 €. Hat der Online-Gebrauchtwagenhändler mit seinen Zahlen für das erste Halbjahr enttäuscht und ist die Aktie trotzdem ein aussichtsreiches Investment? Blendende Zahlen Operativ läuft es nach wie vor blendend bei Auto1. Im zweiten Quartal kletterte der Konzernumsatz um 23,4% gegenüber dem Vorjahr auf 2,43 Milliarden €. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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