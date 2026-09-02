Das Schweizer Modell, Solarstrom an den Nachbarn im Zuge einer lokalen Elektrizitätsgemeinschaft zu verkaufen, trifft auf reges Interesse. Im 1. Halbjahr 2026 gründeten sich bereits knapp 2.000 solcher LEG. Seit Anfang 2026 können lokale Erzeuger von Solarstrom und anderen regenerativen Energien im Verbund mit Verbrauchern und dem regionalen Netzbetreiber lokale Elektrizitätsgemeinschaften (LEG) bilden. Einer Erhebung von Swissolar bei den 30 grössten Schweizer Verteilnetzbetreibern, ergänzt um ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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