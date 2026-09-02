Seit Monaten gelingt der Rheinmetall-Aktie nun schon kein nachhaltiger Aufschwung mehr. Mitte August scheiterte der Rüstungstitel an seinem 3-Monatshoch bei knapp über 1.200 € und drehte ein weiteres Mal nach unten in Richtung 1.000 €. Werden diese beiden Megarüstungsprojekte nun alles bei Rheinmetall verändern und die Aktie wieder nach oben katapultieren? Eine Megaprojekt in den USA Bei Rheinmetall steigt die Spannung, denn beim deutschen Rüstungskonzern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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