Hamburg/Bremen (ots) -Europcar verlegt seine Bremer Van-&-Truck-Station aus dem Industriegebiet in Strom in den besser erreichbaren Stadtteil Bremen-Neustadt und erweitert dort zugleich das Fahrzeugangebot. Ab sofort können Privat- und Geschäftskunden am neuen Standort in der Neuenlander Straße 83 neben Transportern und Lkw auch Pkw mieten. Die neue Station ersetzt den bisherigen Standort in der Ludwig-Erhard-Straße 45."Mit dem neuen Standort verbinden wir eine gute Erreichbarkeit mit einem deutlich breiteren Angebot. Unsere Kundinnen und Kunden finden hier ab sofort vom Pkw über den Transporter bis zum Lkw unterschiedliche Fahrzeugkategorien an einer Adresse", sagt Thorsten Buschmann, Stationsleitung bei Europcar für den Standort Bremen Neuenlander Straße. "Damit können wir noch flexibler auf verschiedene Mobilitätsbedürfnisse eingehen und unsere Kundinnen und Kunden an sieben Tagen in der Woche persönlich zum passenden Fahrzeug beraten."Die Neuenlander Straße gehört als Teilstück der Bundesstraße 6 zu den wichtigen Verkehrsachsen der Stadt und ist über den Autobahnzubringer Arsten an die A1 angebunden. Auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln lässt sich die Station erreichen: Von der Haltestelle Schleiermacherstraße der Straßenbahnlinie 6 sind es nur rund 800 Meter zu Fuß.Ein Standort für unterschiedliche MobilitätsbedürfnisseDas Angebot richtet sich an private ebenso wie an gewerbliche Mietende. Je nach Bedarf stehen beispielsweise Transporter für den Umzug, Nutzfahrzeuge für gewerbliche Einsätze oder Pkw für Alltag, Wochenende und individuelle Mobilität zur Verfügung.Mit dem Umzug stärkt Europcar zugleich sein Angebot in Bremen. Künftig bietet der Mobilitätsdienstleister an drei Bremer Standorten Fahrzeuge an. Neben der Neuenlander Straße 83 mit dem vollen Fahrzeug-Angebot stehen Kundinnen und Kunden am Breitenweg 32 sowie am Flughafen in Bremen Pkw zur Verfügung.Aktuelle Öffnungszeiten unserer Stationen sowie attraktive Buchungsangebote finden Sie unter europcar.deKontakt der StationEuropcar BremenNeuenlander Straße 8328199 Bremen-NeustadtTel: 0421 / 5350980Pressekontakt:Europcar Mobility Group GermanyMiriam GretherCorporate CommunicationsTelefon: +49 160 98272201E-Mail: presse@europcar.comAgentur Faktor 3 AGTeam Europcar Mobility GroupKattunbleiche 3522041 HamburgTel.: +49 40 679446-0E-Mail: europcar@faktor3.deOriginal-Content von: Europcar Mobility Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/43591/6344377