Frankfurt/Main - Der Dax hat am Mittwochmittag nach einem schon schwachen Start noch weiter nachgegeben. Gegen 12:30 Uhr standen 25.750 Punkte auf der Anzeigetafel im Frankfurter Börsensaal, und damit 0,9 Prozent weniger als bei Vortagesschluss.
Unter den Werten mit den größten Abschlägen war die Aktie von Volkswagen zu finden, die angesichts der schwelenden Autokrise und dem Streit um die Schließung von Werken über drei Prozent nachgab. Auch Zalando und GEA wurden mit vergleichbaren Abschlägen verkauft.
Der Ölpreis stieg dagegen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Mittwochnachmittag gegen 12 Uhr deutscher Zeit 94,86 US-Dollar, das waren 21 Cent oder 0,2 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags. Damit werden auch Sorgen über weiter anziehende Inflation und damit wohl steigende Zinsen weiter angeheizt - das gilt als Gift für Aktienkurse.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochnachmittag etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1571 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8642 Euro zu haben.
Unter den Werten mit den größten Abschlägen war die Aktie von Volkswagen zu finden, die angesichts der schwelenden Autokrise und dem Streit um die Schließung von Werken über drei Prozent nachgab. Auch Zalando und GEA wurden mit vergleichbaren Abschlägen verkauft.
Der Ölpreis stieg dagegen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Mittwochnachmittag gegen 12 Uhr deutscher Zeit 94,86 US-Dollar, das waren 21 Cent oder 0,2 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags. Damit werden auch Sorgen über weiter anziehende Inflation und damit wohl steigende Zinsen weiter angeheizt - das gilt als Gift für Aktienkurse.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochnachmittag etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1571 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8642 Euro zu haben.
© 2026 dts Nachrichtenagentur