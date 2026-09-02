Bern - Der frühere Berner Regierungsrat Christoph Ammann ist vom Bundesrat zum neuen Präsidenten des Bankrats der Schweizerischen Nationalbank (SNB) ernannt worden. Er tritt das neue Amt am 1. Mai 2027 an und ersetzt Barbara Janom Steiner. Die frühere Bündner Regierungsrätin erreicht Ende April des kommenden Jahres die maximale Amtsdauer und tritt deshalb zu diesem Zeitpunkt zurück, wie der Bundesrat am Mittwoch mitteilte. Janom Steiner ist seit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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