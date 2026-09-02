Genf - Für Freedom24, die europäische Investmentplattform und das Finanztechnologieunternehmen der Freedom Holding Corp., ist die Schweiz ein Markt von langfristigem strategischem Interesse. Aktuell prüft das Unternehmen die Möglichkeit, eine Niederlassung in Genf zu eröffnen. Im Zentrum dieser Prüfung stehen Bereiche, in denen sich die ausgewiesene Expertise der Schweiz mit den bestehenden Kompetenzen von Freedom24 ergänzt. Dazu zählen die Vermögensverwaltung, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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