Nach einem schmerzhaften Sommer steht dem US-Chiphersteller Broadcom heute Abend eine Richtungsentscheidung bevor. Seit dem Allzeithoch im Juni büßte der Tech-Riese über 520 Milliarden US-Dollar an Marktwert ein. Nach den jüngsten Glanzzahlen von Nvidia hoffen Anleger nun auf ein starkes Zahlenwerk und einen überzeugenden Ausblick, um die monatelange Talfahrt endlich zu beenden.Der 520-Milliarden-Rücksetzer und die hohen Erwartungen der Wall ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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