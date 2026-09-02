Nächste Vollreffer: Brixton Metals erbohrt bis zu 12.386 g/t Silber in Ontario!

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Brixton Metals trifft auf Langis bis zu 12.386 g/t Silber: Neue Ergebnisse aus 33 Bohrlöchern erweitern die Shaft-6-Zonen und stärken das Potenzial im historischen Cobalt-Revier.

Die kanadische Explorationsgesellschaft Brixton Metals (TSX-V: BBB; OTCQX: BBBXF) hat neue Bohrergebnisse von ihrem zu 100% eigenen Silberprojekt Langis vorgelegt - und die haben es in sich. Im historischen Silberbergbaurevier von Cobalt in der kanadischen Provinz Ontario stieß das Unternehmen mit Bohrloch LM-26-432 auf einen ausgesprochen hochgradigen Abschnitt von 1,00 m mit 6.199 g/t Silber ab einer Tiefe von 116,05 m. Darin enthalten war ein Teilstück von 0,50 m mit sagenhaften 12.386 g/t Silber - umgerechnet also mehr als 12 Kilogramm Silber pro Tonne Gestein!

Ergebnisse aus 33 Bohrlöchern

Die aktuelle Meldung umfasst Resultate aus 33 Bohrlöchern und verteilt sich auf mehrere Zielgebiete rund um den historischen Schacht 6 (Shaft 6). Insgesamt hat Brixton im laufenden Jahr 2026 bislang 33.858 Bohrmeter über 155 Bohrlöcher niedergebracht. Zwei Bohrgeräte sind weiterhin im Einsatz und testen Erweiterungen der bekannten Mineralisierung.

Neben dem Spitzenergebnis aus Bohrloch 432 lieferten mehrere weitere Bohrungen bemerkenswerte Gehalte:

- LM-26-399 (Zone S6-SE): 41,00 m mit 79,2 g/t Silber ab 208,00 m, darin 4,60 m mit 503 g/t Silber sowie ein weiterer Abschnitt von 7,90 m mit 94,7 g/t Silber (inkl. 0,55 m mit 1.085 g/t)

- LM-26-408 (Zone S6): 7,00 m mit 290 g/t Silber ab 123,00 m, darin 2,00 m mit 958 g/t Silber (und weiter unterteilt 1,00 m mit 1.480 g/t)

- LM-26-375 (Zone S6-SE): 19,00 m mit 78,9 g/t Silber ab 172,00 m, darin 5,00 m mit 262 g/t Silber

- LM-26-401 (Zone S6-W): 2,00 m mit 447 g/t Silber ab 111,00 m, darin 0,50 m mit 1.735 g/t Silber

- LM-26-382 (Zone S6): 0,90 m mit 710 g/t Silber ab 131,00 m

Mineralisierung breitet sich nach Süden aus

Ein wesentlicher Aspekt der aktuellen Ergebnisse ist die Ausweitung der Mineralisierung in der erst kürzlich entdeckten Zone Shaft 6 South East (S6-SE). Das Bohrloch LM-26-399 wurde rund 50 m südlich des zuvor gemeldeten Bohrlochs LM-26-377 angesetzt. Beide Bohrungen lieferten Silbermineralisierung über Intervalle von mehreren zehn Metern, was auf eine Kontinuität des Adersystems in dieser Zone hindeutet. Zur Erinnerung: LM-26-377 hatte zuvor 20,00 m mit 5.015 g/t Silber geliefert, darunter Einzelabschnitte mit bis zu 89.125 g/t Silber.

Interessant ist eine geologische Beobachtung, die das Unternehmen als potenziellen Mehrwert wertet: Neben den klassischen adergebundenen Erzgängen tritt auch fein verteiltes (disseminiertes) gediegenes Silber auf. Nach Interpretation von Brixton bildet dieses disseminierte Silber breite "Schultern" der Mineralisierung, die die Erzgänge flankieren. Sollte sich dieses Bild bestätigen, könnten die mineralisierten Zonen deutlich breiter ausfallen als das historische, rein adergebundene Modell nahelegte.

CEO und Chairman Gary R. Thompson kommentierte: "Die Bohrungen auf Langis liefern weiterhin starke Silberergebnisse, wobei Bohrloch LM-26-432 mehr als 12 Kilogramm Silber pro Tonne erbrachte. Das disseminierte gediegene Silber, das die Adern in Löchern wie 399 flankiert, deutet darauf hin, dass die mineralisierten Zonen breiter sind, als das historische Adernmodell implizierte."

Neue Zone Shaft 6 West bestätigt

Auch aus dem Gebiet Shaft 6 West (S6-W) meldet Brixton erste, ermutigende Resultate. Bohrloch LM-26-401 bestätigt, dass sich die Mineralisierung rund um die historischen Grubenbaue in dieser Zone erstreckt. Das Unternehmen plant, die Bohrungen in S6-W fortzusetzen, um die Mineralisierung weiter auszuweiten - analog zum Vorgehen in den Zonen Shaft 6 South (S6-S) und S6-SE.

Historischer Bergbau und Explorationsziel

Das Langis-Projekt liegt rund 500 km nördlich von Toronto und verfügt über gute Infrastruktur, darunter ganzjährige Straßenanbindung, Strom, Bahnverbindungen und einen Aufbereiter. Die Silbermineralisierung tritt als gediegenes Silber sowie in Adern, Äderchen, Disseminationen und Bruchfüllungen auf. Die historische Langis-Mine produzierte zwischen 1908 und 1989 mit Unterbrechungen rund 10,4 Millionen Unzen Silber bei Gehalten von 20 bis 25 Unzen pro Tonne. Insgesamt sollen die gemeldeten Silberminen im Cobalt-Revier historisch über 445 Millionen Unzen Silber gefördert haben.

Für das Projekt wurde ein konzeptionelles Explorationsziel von 1,0 bis 2,0 Millionen Tonnen mit Gehalten von 400 bis 800 g/t Silber formuliert. Brixton weist ausdrücklich darauf hin, dass es sich hierbei um eine konzeptionelle Größe handelt. Bislang wurde keine ausreichende Exploration durchgeführt, um eine Mineralressource abzugrenzen, und es besteht keine Sicherheit, dass weitere Explorationsarbeiten zu einer solchen Ressource führen werden. Auch die historischen Produktionszahlen stammen aus Drittquellen.

Einordnung

Die aktuellen Ergebnisse untermauern die zweigleisige Explorationsstrategie von Brixton auf Langis: die Erweiterung bekannter Silberzonen einerseits sowie das Testen aussichtsreicher Zielgebiete für Neuentdeckungen andererseits. Besonders die Beobachtung des disseminierten Silbers, das über die eigentlichen Erzgänge hinausreicht, könnte für die künftige Ressourcenentwicklung von Bedeutung sein - vorausgesetzt, sie lässt sich über weitere Bohrungen bestätigen. Angesichts von zwei laufenden Bohrgeräten dürfte in den kommenden Monaten weiterer spannender Newsflow vom Langis-Projekt zu erwarten sein.

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