100% Trefferquote: Brixton Metals meldet Silber-Erfolg auf Langis-Tailings!

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Durchschnittlich 61,7 g/t Silber und Spitzenwerte bis 810 g/t: Brixton Metals schafft eine starke Grundlage für die erste Ressourcenschätzung der Langis-Tailings.

Brixton Metals (TSX-V: BBB; WKN: A1J09P) meldet eine bemerkenswerte Trefferquote aus dem ersten Bohrprogramm auf den historischen Aufbereitungsrückständen (Tailings) seines zu 100 Prozent eigenen Silberprojekts Langis in Ontario: Alle 85 niedergebrachten Bohrlöcher trafen auf silberführendes Material! Über die gesamte kartierte Fläche ergab sich ein längengewichteter Durchschnittsgehalt von 61,7 g/t Silber, mit Spitzenwerten von bis zu 810 g/t Silber. Damit schafft das Unternehmen eine solide Basis für eine zügige erste Mineralressourcenschätzung (MRE) sowie ein potenziell extrem kostengünstiges Oberflächen-Wiederaufbereitungsprojekt.

Außergewöhnlich hohe Gehaltskonstanz ebnet Weg zur ersten Ressourcenschätzung

Das 85 Löcher umfassende Programm deckte die Tailings in einem 40-mal-40-Meter-Raster vollständig ab. Die Mächtigkeit des an der Oberfläche liegenden Materials reicht von 0,09 bis 3,70 Meter (Durchschnitt: 1,41 Meter). Auffällig ist die statistische Homogenität des Materials, die das Explorationsrisiko erheblich senkt: Der Median liegt bei 56,0 g/t Silber, 83 der 85 Bohrungen lieferten Gehalte von über 40 g/t Silber und der Variationskoeffizient beträgt niedrige 0,35.

Die stärksten Abschnitte des Programms im Überblick:

LT-26-051: 1,53 Meter mit 311,7 g/t Silber (inklusive eines Spitzenwerts von 810,0 g/t Silber auf 0,50 Metern).

LT-26-082: 1,75 Meter mit 147,0 g/t Silber.

LT-26-076: 1,75 Meter mit 104,1 g/t Silber (darin 0,75 Meter mit 172,0 g/t Silber).

Weitere Abschnitte: Drei zusätzliche Bohrungen übertrafen die Marke von 100 g/t Silber .

CEO Gary R. Thompson unterstrich, dass genau diese außergewöhnliche Konsistenz von Bohrung zu Bohrung die ideale Voraussetzung für eine unkomplizierte Ressourcendefinition darstellt. Parallel zur Modellierung laufen bei SGS Canada bereits metallurgische Tests, um die optimalen Ausbringungsraten und Aufbereitungsparameter zu bestimmen. Zudem bieten zwei bislang wetterbedingt unbeprobte Areale innerhalb der Tailings-Anlage weiteres Tonnagepotenzial.

Geringe CAPEX-Hürden und regulatorischer Rückenwind in Ontario

Für Investoren bietet das Tailings-Szenario ein im Vergleich zum Festgesteinsbergbau signifikant niedrigere, potenzielle Investitionskosten (CAPEX) und operativen Kosten (OPEX): Das Material liegt lose an der Oberfläche und erfordert weder Sprengung noch Zerkleinerung oder aufwändige Entwässerung. Zudem profitiert Langis von einer erstklassigen Infrastruktur im historischen Revier Cobalt (500 km nördlich von Toronto), inklusive Highway-Zugang, Bahnanschluss, Stromnetz und regionalen Verarbeitungskapazitäten.

Flankiert wird das Vorhaben durch die seit Juli 2025 gültige Ontario Recovery of Minerals-Regulierung: Das modernisierte Bergbaurecht erlaubt die Wiederaufbereitung historischer Minenabfälle über ein beschleunigtes Genehmigungsverfahren - ganz ohne die Pflicht zu einem langwierigen Schließungsplan (Closure Plan).

Historisch produzierte die Langis-Mine 10,4 Millionen Unzen Silber bei herausragenden Durchschnittsgehalten von 777,5 g/t Silber. Neben dem kurzfristig monetarisierbaren Oberflächenmaterial verfügt Brixton auf Langis zudem über ein konzeptionelles Festgesteins-Explorationsziel von 1,0 bis 2,0 Millionen Tonnen Erz mit zwischen 400 und 800 g/t Silber - ergänzt durch Beteiligungen an Großprojekten wie Thorn, Hog Heaven (verpachtet an Ivanhoe Electric) und Atlin Goldfields.

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