Genf - Perrot Duval Holding SA hat den Prospekt zur geplanten Kotierung von Infomaniak an der SIX Swiss Exchange veröffentlicht und ihre ordentliche Generalversammlung vom 24. September 2026 einberufen, die über die Transaktion entscheiden soll. Die Bedingungen der Transaktion sind nun öffentlich: ein Aktientausch ohne Kapitalaufnahme, an dessen Ende die kotierte Gesellschaft in Infomaniak SA umbenannt und ab dem 28. September 2026 oder um dieses ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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