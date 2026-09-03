Venture Global, Inc. ("Venture Global") gab heute bekannt, dass seine Tochtergesellschaft Venture Global LNG, Inc. ("VGLNG") eine neue revolvierende Kreditfazilität in Höhe von 3.000.000.000 US-Dollar mit einer Laufzeit von 364 Tagen (die "Fazilität") vereinbart hat. Venture Global beabsichtigt, die Mittel aus der Kreditaufnahme im Rahmen der Kreditfazilität für allgemeine Unternehmenszwecke von VGLNG und deren Tochtergesellschaften zu verwenden, unter anderem zur Finanzierung bestimmter Projektkosten für die CP2- und Plaquemines-Erweiterungsprojekte vor den jeweiligen endgültigen Investitionsentscheidungen (FID).

Die Bank of America, N.A. fungierte als koordinierender Konsortialführer und alleiniger Bookrunner und wird auch als Verwaltungsstelle fungieren. BBVA, Goldman Sachs, ING, J.P. Morgan, Mizuho, MUFG, NBC, RBC, Scotia, SMBC, U.S. Bank und Wells Fargo fungierten als koordinierende Konsortialführer, während Barclays, Santander und die Deutsche Bank als gemeinsame Konsortialführer auftraten.

Über Venture Global

Venture Global ist ein US-amerikanischer Produzent und Exporteur von kostengünstigem Flüssigerdgas (LNG) mit einer Produktions-, Bau- und Entwicklungskapazität von über 100 MTPA. Venture Global begann 2022 mit der Produktion von LNG in seiner ersten Anlage und ist heute einer der größten LNG-Exporteure in den Vereinigten Staaten. Das vertikal integrierte Geschäft des Unternehmens umfasst Vermögenswerte entlang der gesamten LNG-Lieferkette, darunter LNG-Produktion, Erdgastransport, Verschiffung und Regasifizierung. Die ersten drei Projekte des Unternehmens, Calcasieu Pass, Plaquemines LNG und CP2 LNG, befinden sich in Louisiana entlang der amerikanischen Golfküste. Venture Global entwickelt an jeder seiner LNG-Anlagen Projekte zur Kohlenstoffabscheidung und -speicherung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die "zukunftsgerichtete Aussagen" enthalten können. Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische oder gegenwärtige Tatsachen oder Bedingungen, sind "zukunftsgerichtete Aussagen". Zu den "zukunftsgerichteten Aussagen" gehören unter anderem Aussagen über die Geschäftsstrategie, Pläne und Ziele von Venture Global. Venture Global ist der Ansicht, dass die in diesen "zukunftsgerichteten Aussagen" zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind; sie sind jedoch naturgemäß mit Unsicherheiten behaftet und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die außerhalb der Kontrolle von Venture Global liegen. Darüber hinaus können sich Annahmen als unzutreffend erweisen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von den in "zukunftsgerichteten Aussagen" erwarteten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Diese "zukunftsgerichteten Aussagen" gelten nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und Venture Global übernimmt keine Verpflichtung, diese "zukunftsgerichteten Aussagen" zu aktualisieren oder zu revidieren oder Gründe anzugeben, warum die tatsächlichen Ergebnisse abweichen können, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

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