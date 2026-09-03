PTA-News: Zumtobel Group AG: Zumtobel Group startet mit verbesserter Profitabilität in das neue Geschäftsjahr 2026/27

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Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Zumtobel Group AG: Zumtobel Group startet mit verbesserter Profitabilität in das neue Geschäftsjahr 2026/27

Dornbirn (pta000/03.09.2026/07:30 UTC+2)

• Konzernumsatz mit 264,1 Mio. Euro weitgehend stabil (Vorjahr: 266,4 Mio. Euro) • Umsatz in den Segmenten: Lighting +0,2 %, Components -4,8 % • Bereinigtes EBIT stieg auf 8,2 Mio. Euro (Vorjahr: 6,6 Mio. Euro) • Bereinigte EBIT-Marge von 3,1 % (Vorjahr: 2,5 %) • Positives Periodenergebnis von 4,2 Mio. Euro (Vorjahr: -4,0 Mio. Euro) • Ausblick bestätigt

Die Zumtobel Group ist mit einer verbesserten Profitabilität in das Geschäftsjahr 2026/27 gestartet. In einem weiterhin herausfordernden Marktumfeld lag der Konzernumsatz im ersten Quartal mit 264,1 Mio. Euro nahezu auf Vorjahresniveau. Gleichzeitig stieg das bereinigte EBIT auf 8,2 Mio. Euro, die bereinigte EBIT-Marge verbesserte sich auf 3,1 %. Auch das Periodenergebnis ist mit 4,2 Mio. Euro positiv. Der Ausblick für das Geschäftsjahr 2026/27 wurde bestätigt.

"Trotz eines nach wie vor wirtschaftlich anspruchsvollen Umfelds konnten wir unsere Profitabilität im ersten Quartal steigern. Geringere Materialkosten und die konsequente Umsetzung unserer Effizienzmaßnahmen verbesserten die Ergebnisqualität unseres Unternehmens. Mit der Rückkehr zu einem positiven Periodenergebnis und der Verbesserung unserer EBIT-Marge sehen wir uns auf Kurs, unsere Ziele für das Geschäftsjahr 2026/27 zu erreichen", sagt Alfred Felder, CEO der Zumtobel Group.

Konzernumsatz nahezu stabil, Lighting leicht im Plus, Components rückläufig Die Zumtobel Group verzeichnete im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026/27 eine weitgehend stabile Umsatzentwicklung: Der Konzernumsatz lag mit 264,1 Mio. Euro leicht unter dem Vorjahreswert von 266,4 Mio. Euro (-0,9 %). Wachstum in den Regionen Nord- und Westeuropa, Asien & Pazifik sowie Amerika & MEA setzte positive Impulse und konnte einen Teil der Rückgänge in D/A/CH sowie Süd- und Osteuropa abfedern. Währungsbereinigt lag der Umsatz um -1,4 % unter dem Vorjahresniveau.

Das Lighting Segment erzielte im ersten Quartal einen Umsatz von 211,1 Mio. Euro und lag damit leicht über dem Vorjahreswert von 210,7 Mio. Euro (+0,2 %). Wachstum in den Regionen Nord- und Westeuropa, Asien & Pazifik sowie Amerika & MEA kompensierte Rückgänge in D/A/CH sowie Süd- und Osteuropa. Das Components Segment war weiterhin von einem anspruchsvollen Marktumfeld geprägt. Während Asien & Pazifik positive Impulse setzte, verzeichneten die übrigen Regionen Umsatzrückgänge. In Summe lag der Segmentumsatz mit 67,5 Mio. Euro um -4,8 % unter dem Vorjahreswert von 70,9 Mio. Euro.

Im Berichtszeitraum gingen die Materialkosten weiter zurück. Die bereinigten Entwicklungsaufwendungen stiegen indes um 0,2 Mio. Euro auf 17,3 Mio. Euro (Vorjahr: 17,1 Mio. Euro). In der Folge stieg die bereinigte Bruttoergebnismarge auf 37,4 % (Vorjahr: 36,7 %). Auch die bereinigten Vertriebs- und Verwaltungskosten einschließlich Forschung verbesserten sich auf -90,7 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahresniveau (-91,3 Mio. Euro).

Das bereinigte EBIT der Zumtobel Group stieg im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026/27 auf 8,2 Mio. Euro (Vorjahr: 6,6 Mio. Euro). Die bereinigte EBIT-Marge verbesserte sich entsprechend auf 3,1 % nach 2,5 % im Vorjahresquartal. Maßgeblich dazu beigetragen haben die geringeren Materialkosten sowie die bereits umgesetzten Kostensenkungen des laufenden Effizienzprogramms, die trotz rückläufiger Umsätze im Components Segment zu einer verbesserten Profitabilität auf Gruppenebene führten.

Differenziert nach Segmenten zeigt sich eine positive Entwicklung: Das bereinigte EBIT des Lighting Segments stieg auf 12,5 Mio. Euro (Vorjahr: 11,4 Mio. Euro). Auch im Components Segment konnte das bereinigte EBIT trotz rückläufiger Umsätze leicht auf 1,4 Mio. Euro verbessert werden (Vorjahr: 1,3 Mio. Euro).

Sondereffekte deutlich geringer Im ersten Quartal 2026/27 wurden negative Sondereffekte in Höhe von -0,7 Mio. Euro ausgewiesen. Diese standen im Zusammenhang mit den laufenden Effizienzmaßnahmen und lagen deutlich unter dem Vorjahreswert von -7,4 Mio. Euro. Das EBIT der Zumtobel Group erhöhte sich infolgedessen signifikant auf 7,5 Mio. Euro nach -0,8 Mio. Euro im Vorjahr. Die EBIT-Marge betrug 2,9 % nach -0,3 % im Vorjahresquartal.

Finanzergebnis über Vorjahr Das Finanzergebnis betrug im Berichtszeitraum -2,8 Mio. Euro (Vorjahr: -3,0 Mio. Euro). Vor Ertragsteuern erzielte die Zumtobel Group im Berichtszeitraum ein Ergebnis von 4,8 Mio. Euro (Vorjahr: -3,9 Mio. Euro). Darauf entfielen Ertragsteuern in Höhe von -0,6 Mio. Euro. Das Periodenergebnis stieg somit signifikant auf 4,2 Mio. Euro (Vorjahr: -4,0 Mio. Euro), was einem unverwässerten Ergebnis je Aktie von 0,11 Euro entspricht.

Geordnete CEO-Nachfolge stärkt strategische Kontinuität Am 17. August 2026 gab die Zumtobel Group die Bestellung von Dr.-Ing. Heiner Lang zum künftigen CEO bekannt. Heiner Lang ist seit 1. September 2026 Mitglied des Vorstands und wird zum 1. Oktober 2026 den Vorstandsvorsitz von Dr. Alfred Felder übernehmen. Seine Bestellung erfolgte im Rahmen einer langfristigen Nachfolgeplanung. Mit seiner internationalen Industrie- und Technologieerfahrung bringt Heiner Lang zusätzliche Expertise für die weitere strategische Entwicklung der Gruppe mit.

Ausblick bestätigt Die Zumtobel Group erwartet unverändert ein herausforderndes Marktumfeld mit einer verhaltenen Konjunkturentwicklung in wesentlichen europäischen Absatzmärkten, einer weiterhin schwachen Baukonjunktur sowie anhaltenden geopolitischen Unsicherheiten. Gleichzeitig bieten regulatorische Initiativen zur Energieeffizienz und Gebäudesanierung attraktive mittel- bis langfristige Wachstumschancen. Der Vorstand bestätigt seinen Ausblick und erwartet für 2026/27 weiterhin einen Umsatz auf Vorjahresniveau sowie eine bereinigte EBIT-Marge zwischen 3 % und 5 %.

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Aussender: Zumtobel Group AG Höchster Straße 8 6850 Dornbirn Österreich Ansprechpartner: Eric Schmiedchen Tel.: +43 5572 509 1125 E-Mail: eric.schmiedchen@zumtobelgroup.com Website: z.lighting ISIN(s): AT0000837307 (Aktie) Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel)

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September 03, 2026 01:31 ET (05:31 GMT)