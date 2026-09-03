Die Evotec-Aktie hat nach einer langen Abwärtsphase gestern wieder ein Lebenszeichen gezeigt und um rund +5% zugelegt. Gleichzeitig deutet eine bullische Divergenz im RSI auf Tagesbasis auf nachlassenden Abwärtsdruck hin. Damit rückt die Frage in den Fokus, ob sich daraus eine nachhaltige Erholung entwickeln kann oder die Bären weiterhin dominieren. Chartanalyse zur Evotec-Aktie Seit dem Rekordhoch im September 2021 befindet sich die Evotec-Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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