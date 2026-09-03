Obgleich der Aktie zuletzt etwas die Puste ausging, gehört Broadcom zu den großen Profiteuren des KI-Hypes. Entsprechend groß ist die Bedeutung des Unternehmens für den Sektor. Die schwachen Q2-Daten sendeten im Juni Schockwellen in den Technologiebereich. Nun richtete sich der Fokus auf die frischen Q3-Daten. Die erste Reaktion auf das Zahlenwerk samt Ausblick lässt allerdings vermuten, dass der Markt auch dieses Mal nicht ganz zufrieden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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