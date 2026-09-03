Original-Research: Bastei Lübbe AG - von Montega AG



03.09.2026 / 11:05 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

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Einstufung von Montega AG zu Bastei Lübbe AG Unternehmen: Bastei Lübbe AG ISIN: DE000A1X3YY0 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 03.09.2026 Kursziel: 12,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Tim Kruse, CFA; Ingo Schmidt, CIIA

HIT Feedback: Erläuterungen zur heterogenen Entwicklung im Geschäftsjahr 25/26 und Ausblick für 26/27 im Fokus



Die Bastei Lübbe AG hat jüngst an den Hamburger Investorentagen teilgenommen. Im Rahmen der Präsentation legte CFO Mathis Gerkensmeyer den Fokus auf die Entwicklung im abgelaufenen Geschäftsjahr sowie den Ausblick für das laufende Geschäftsjahr.



Umsatzanstieg vs. Ergebnisrückgang in 25/26: Ein besonderer Schwerpunkt lag auf der Erläuterung der auch aus Unternehmenssicht enttäuschenden Ergebnisentwicklung im abgelaufenen Geschäftsjahr. Der wesentliche Grund hierfür war die zwar erwartet starke Umsatzentwicklung bei Bestsellern wie Dan Brown und Ken Follett, der jedoch eine höhere Wettbewerbsintensität im margenstarken New-Adult-Segment gegenüberstand. Letztere machte sich im abgelaufenen Geschäftsjahr insbesondere durch einen intensivierten Verdrängungswettbewerb und in der Folge steigende Autorenhonorare bzw. Marketingpreise bemerkbar, dem sich Bastei Lübbe trotz seiner weiterhin dominierenden Marktstellung nicht vollständig entziehen konnte. Das Segment blieb daher insgesamt hinter den Erwartungen zurück und lag im Umsatzanteil spürbar unter dem Vorjahresniveau (siehe Grafik).



[Abbildung]



Beim Ergebnis wirkte sich dies doppelt negativ aus: Der Umsatzrückgang im margenstärkeren Segment traf auf eine höhere Autorenhonorarquote, da den bereits vereinbarten Honoraren geringere als erwartete Umsätze gegenüberstanden. Zudem stiegen die Kosten für Druck und Produktion stärker als geplant. Laut Unternehmen ist der Wettbewerbsdruck zuletzt jedoch spürbar zurückgegangen, während die Marktführerschaft in diesem attraktiven Segment unverändert intakt bleibt, was durch die weiter wachsende Community bestätigt wird (Social-Media-Follower +17% yoy, Newsletter-Abonnenten +10% yoy).



Ausblick für 26/27: Die wachsende Community und das weiterhin erfolgreiche Digitalgeschäft bleiben aus Sicht des Managements auch weiterhin die strukturellen Wachstumstreiber, weshalb das Unternehmen zuversichtlich auf das laufende Geschäftsjahr blickt. Getragen von einem vorteilhafteren Produktmix sowie bereits eingeleiteten Maßnahmen in der Herstellung erwartet das Unternehmen eine deutlich verbesserte Rohertragsmarge. Diese lag mit rund 50% in Q1 bereits spürbar über den beiden Vorquartalen mit jeweils rund 45%. Zudem setzt das Unternehmen mit Innovationen wie Shelfie (das Hörbuch zum anfassen) sowie der jüngst getätigten Akquisition von Papertoons im Manga-Markt weiter auf Wachstum in aussichtsreichen Marktsegmenten.



Fazit: Die Ausführungen des Managements untermauern u.E. die intakte strukturelle Wachstumsstory von Bastei Lübbe, auch wenn das abgelaufene Geschäftsjahr ergebnisseitig enttäuschte. Der nachlassende Wettbewerbsdruck im New-AdultSegment sowie die bereits in Q1 verbesserte Rohertragsmarge stimmen im Hinblick auf die Ergebnisentwicklung in 26/27 zuversichtlich. Vor diesem Hintergrund erachten wir die aktuelle Bewertung mit einem EV/EBIT von 7,7x insbesondere im Hinblick auf die Peergroup (Median: 11,8x) als attraktiv. Die Kaufempfehlung und das Rating werden daher bestätigt.







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