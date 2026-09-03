Der aktivistische Investor Elliott Management hat offenbar eine bedeutende Position bei der Deutschen Telekom aufgebaut. Die Aktie reagiert am Donnerstag mit einem Plus von rund 1,5%. Elliott verlangt, dass der Konzern seine Pläne für eine vollständige Zusammenführung mit T-Mobile US fallen lässt und stattdessen mehr eigene Aktien zurückkauft. Fast gleichzeitig ordnet die Telekom mehrere Führungspositionen neu. Der Zeitpunkt ist bemerkenswert: Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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