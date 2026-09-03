u-blox AG
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u-blox integriert die nationale Zeitreferenz der Schweiz direkt in sein GNSS-Testlabor
Thalwil, Switzerland / Bern-Wabern, Switzerland, September 03, 2026 - u-blox, ein weltweit führender Anbieter von Positionierungs- und Nahbereichskommunikationstechnologien für Fahrzeuge, Industrieanwendungen und Konsumgüter, das Eidgenössische Institut für Metrologie METAS, das für die Verbreitung der offiziellen Zeit in der Schweiz zuständig ist, und Switch, Betreiberin des nationalen Forschungs- und Bildungsnetzwerks der Schweiz, gaben heute bekannt, dass die auf UTC rückführbare Schweizer Zeitinfrastruktur in das GNSS-Testlabor von u-blox in Thalwil integriert wurde.
Im Rahmen dieser Zusammenarbeit erhält u-blox kontinuierlichen Zugriff auf eine auf UTC rückführbare Referenz, deren vollständige messtechnische Rückführbarkeit durch eine lückenlose und dokumentierte Kalibrierkette gewährleistet ist. Das METAS realisiert, pflegt und verbreitet UTC(CH), den offiziellen Schweizer Beitrag zur koordinierten Weltzeit UTC, während Switch das Glasfasernetz bereitstellt, über das das Zeitsignal mithilfe der White-Rabbit-Technologie übertragen wird. Damit ist direkt im u-blox-Labor eine Zeitsynchronisation im Nanosekundenbereich möglich, die die Validierung von GNSS-Zeitempfängern beschleunigt und die Entwicklung von Produkten der nächsten Generation für die GNSS-basierte Zeitsynchronisation vorantreibt.
Die Leistungsfähigkeit von GNSS-Zeittechnologien hängt entscheidend von präziser Synchronisation, Zeitstabilität und der Validierung anhand verlässlicher UTC-Referenzen ab. Durch die direkte Integration des METAS-Zeitverteilungsdienstes in die Laborinfrastruktur kann u-blox neue Hardware- und Softwareversionen für GNSS-Zeitempfänger rasch im eigenen Labor validieren, ohne dafür wiederholt auf externe Metrologielabore angewiesen zu sein.
Die Infrastruktur ermöglicht zudem Messungen der Zeitstabilität über mehrere Wochen oder Monate hinweg im Vergleich mit einer stabilen, auf UTC rückführbaren Referenz. Dadurch werden die Entwicklung und Validierung von Produkten der nächsten Generation für die GNSS-basierte Zeitsynchronisation weiter optimiert.
sagt Samuli Pietilä, Director of Product Line Management, Timing and Infrastructure bei u-blox.
White Rabbit ist eine Ethernet-basierte Synchronisationstechnologie, die ursprünglich am CERN für grosse wissenschaftliche Infrastrukturen mit höchsten Anforderungen an die Zeitgenauigkeit entwickelt wurde. Die Technologie ermöglicht die Synchronisation über Glasfasernetze mit einer Genauigkeit im Subnanosekundenbereich und kommt zunehmend in anspruchsvollen industriellen und wissenschaftlichen Anwendungen zum Einsatz.
METAS betreibt die nationalen Zeitnormale der Schweiz und stellt rückführbare Zeitverteilungsdienste bereit, die Forschung, Infrastruktur und industrielle Innovation unterstützen.
sagt Jacques Morel, Leiter des Labors Photonik, Zeit und Frequenz beim METAS.
Die Zusammenarbeit unterstreicht zudem die Stärke der Schweiz im Bereich der Präzisionstechnologie und vereint nationales Metrologiewissen, optische Infrastruktur für die Zeitsynchronisation und fortschrittliche GNSS-basierte Synchronisationstechnologien.
Die Zeitinfrastruktur ist nun im GNSS-Labor von u-blox in Betrieb und unterstützt die laufende Entwicklung und Validierung von Produkten für die GNSS-basierte Zeitsynchronisation.
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u-blox ist ein weltweit führendes Unternehmen im Automobil-, Industriegüter- und Konsumgütermarkt und treibt mit modernsten Technologien für Positionierung und Kurzstreckenkommunikation Innovationen voran. Als Pionier im Bereich hochpräziser Technologien bietet u-blox intelligente und zuverlässige Lösungen, die es Menschen, Fahrzeugen und Maschinen ermöglichen, ihre exakte Position zu bestimmen und drahtlos zu kommunizieren. Der Hauptsitz von u-blox liegt in Thalwil, Schweiz. Durch Niederlassungen in Europa, Asien und den USA sind wir auch global präsent.
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