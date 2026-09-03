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u-blox verbessert die Validierung seiner GNSS-Zeitempfänger mit nanosekundengenauem METAS-Zeitdienst



03.09.2026 / 11:30 CET/CEST





u-blox integriert die nationale Zeitreferenz der Schweiz direkt in sein GNSS-Testlabor Thalwil, Switzerland / Bern-Wabern, Switzerland, September 03, 2026 - u-blox, ein weltweit führender Anbieter von Positionierungs- und Nahbereichskommunikationstechnologien für Fahrzeuge, Industrieanwendungen und Konsumgüter, das Eidgenössische Institut für Metrologie METAS, das für die Verbreitung der offiziellen Zeit in der Schweiz zuständig ist, und Switch , Betreiberin des nationalen Forschungs- und Bildungsnetzwerks der Schweiz, gaben heute bekannt, dass die auf UTC rückführbare Schweizer Zeitinfrastruktur in das GNSS-Testlabor von u-blox in Thalwil integriert wurde. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit erhält u-blox kontinuierlichen Zugriff auf eine auf UTC rückführbare Referenz, deren vollständige messtechnische Rückführbarkeit durch eine lückenlose und dokumentierte Kalibrierkette gewährleistet ist. Das METAS realisiert, pflegt und verbreitet UTC(CH), den offiziellen Schweizer Beitrag zur koordinierten Weltzeit UTC, während Switch das Glasfasernetz bereitstellt, über das das Zeitsignal mithilfe der White-Rabbit -Technologie übertragen wird. Damit ist direkt im u-blox-Labor eine Zeitsynchronisation im Nanosekundenbereich möglich, die die Validierung von GNSS-Zeitempfängern beschleunigt und die Entwicklung von Produkten der nächsten Generation für die GNSS-basierte Zeitsynchronisation vorantreibt. Die Leistungsfähigkeit von GNSS-Zeittechnologien hängt entscheidend von präziser Synchronisation, Zeitstabilität und der Validierung anhand verlässlicher UTC-Referenzen ab. Durch die direkte Integration des METAS-Zeitverteilungsdienstes in die Laborinfrastruktur kann u-blox neue Hardware- und Softwareversionen für GNSS-Zeitempfänger rasch im eigenen Labor validieren, ohne dafür wiederholt auf externe Metrologielabore angewiesen zu sein. Die Infrastruktur ermöglicht zudem Messungen der Zeitstabilität über mehrere Wochen oder Monate hinweg im Vergleich mit einer stabilen, auf UTC rückführbaren Referenz. Dadurch werden die Entwicklung und Validierung von Produkten der nächsten Generation für die GNSS-basierte Zeitsynchronisation weiter optimiert. «Leistungsstarke Produkte für die GNSS-basierte Zeitsynchronisation erfordern während des gesamten Entwicklungszyklus eine sorgfältige Validierung mit lückenloser Rückführbarkeit», sagt Samuli Pietilä, Director of Product Line Management, Timing and Infrastructure bei u-blox. «Mit dieser Infrastruktur können wir die Leistung von GNSS-Zeitempfängern direkt in unserem Labor anhand einer auf UTC rückführbaren Referenz validieren und kontinuierlich verbessern.» White Rabbit ist eine Ethernet-basierte Synchronisationstechnologie, die ursprünglich am CERN für grosse wissenschaftliche Infrastrukturen mit höchsten Anforderungen an die Zeitgenauigkeit entwickelt wurde. Die Technologie ermöglicht die Synchronisation über Glasfasernetze mit einer Genauigkeit im Subnanosekundenbereich und kommt zunehmend in anspruchsvollen industriellen und wissenschaftlichen Anwendungen zum Einsatz. METAS betreibt die nationalen Zeitnormale der Schweiz und stellt rückführbare Zeitverteilungsdienste bereit, die Forschung, Infrastruktur und industrielle Innovation unterstützen. «Wir freuen uns, u-blox mit unserem Zeitverteilungsdienst zu unterstützen», sagt Jacques Morel, Leiter des Labors Photonik, Zeit und Frequenz beim METAS. «Diese Zusammenarbeit zeigt, wie die nationale metrologische Infrastruktur anspruchsvolle industrielle Anwendungen unterstützen kann, die eine hochgenaue Synchronisation, hohe Zeitgenauigkeit und eine auf UTC rückführbare Validierung erfordern.» Die Zusammenarbeit unterstreicht zudem die Stärke der Schweiz im Bereich der Präzisionstechnologie und vereint nationales Metrologiewissen, optische Infrastruktur für die Zeitsynchronisation und fortschrittliche GNSS-basierte Synchronisationstechnologien. Die Zeitinfrastruktur ist nun im GNSS-Labor von u-blox in Betrieb und unterstützt die laufende Entwicklung und Validierung von Produkten für die GNSS-basierte Zeitsynchronisation.

For further information, please contact: Media Sven Etzold Phone: +41 76 561 0066 sven.etzold@u-blox.com Über u-blox u-blox ist ein weltweit führendes Unternehmen im Automobil-, Industriegüter- und Konsumgütermarkt und treibt mit modernsten Technologien für Positionierung und Kurzstreckenkommunikation Innovationen voran. Als Pionier im Bereich hochpräziser Technologien bietet u-blox intelligente und zuverlässige Lösungen, die es Menschen, Fahrzeugen und Maschinen ermöglichen, ihre exakte Position zu bestimmen und drahtlos zu kommunizieren. Der Hauptsitz von u-blox liegt in Thalwil, Schweiz. Durch Niederlassungen in Europa, Asien und den USA sind wir auch global präsent. Folgen Sie uns auf - X , Facebook , YouTube , LinkedIn and Instagram . ( www.u-blox.com ) Über METAS

Das Eidgenössische Institut für Metrologie METAS ist das Kompetenzzentrum des Bundes für alle Fragen des Messens, für Messmittel und Messverfahren. Es ist das nationale Metrologieinstitut der Schweiz. Als solches hat es den Auftrag, dafür zu sorgen, dass in der Schweiz mit der Genauigkeit gemessen werden kann, wie es für die Belange der Wirtschaft, Forschung und Verwaltung erforderlich ist. Über Switch

Switch ist die Digitalisierungspartnerin der Schweizer Hochschulen. Gemeinsam mit den Bildungs- und Forschungsinstitutionen entwickelt die Stiftung sichere, zukunftsorientierte digitale Plattformen und kritische Infrastrukturen. Im Mittelpunkt stehen die Stärkung der Cybersicherheit, die universelle Nutzung digitaler Identitäten und souveräne Cloud-Lösungen. Seit den Anfängen des Internets betreibt und schützt Switch zudem die Domain-Namen mit den Endungen .ch und .li. Die nicht gewinnorientierte Stiftung beschäftigt rund 180 Mitarbeitende in Zürich und Lausanne. Disclaimer

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