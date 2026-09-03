ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Puma auf "Neutral" mit einem Kursziel von 25,50 Euro belassen. Analyst Robert Krankowski attestierte dem Sportartikelhersteller in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ein schwierigeres Umfeld für die erhoffte Wende. Die kurzfristige Nachfrage werde weiterhin von vorübergehenden Belastungsfaktoren überschattet. Auch für die Margenentwicklung seien die Voraussetzungen komplex./rob/tih/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2026 / 22:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0006969603
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