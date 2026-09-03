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Commerzbank startet weiteren Aktienrückkauf über bis zu 1,2 Mrd. Euro



03.09.2026 / 15:24 CET/CEST

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Rückkauf beginnt am 4. September 2026 und soll spätestens bis 10. Februar 2027 abgeschlossen sein

Aktienrückkauf ist Teil der angestrebten Kapitalrückgabe von rund 3,2 Mrd. Euro für Geschäftsjahr 2026

Vorstandsvorsitzende Bettina Orlopp: "Unsere Aktionärinnen und Aktionäre können darauf vertrauen, dass wir unsere Zusagen einhalten. Die Fähigkeit, nachhaltig Kapital zu erwirtschaften und zurückzugeben, ist Ausdruck der Stärke unseres Geschäftsmodells." Der Vorstand der Commerzbank AG hat heute den Start eines weiteren Aktienrückkaufs beschlossen. Zuvor hatten die Europäische Zentralbank und die Finanzagentur den Antrag der Bank genehmigt. Der Rückkauf ist Teil der Kapitalrückgabe für das Geschäftsjahr 2026. Die Commerzbank plant, ab dem 4. September 2026 eigene Aktien im Volumen von bis zu 1,2 Mrd. Euro zurückzukaufen. Der Rückkauf soll spätestens bis zum 10. Februar 2027 abgeschlossen sein. Die erworbenen Aktien sollen zu einem späteren Zeitpunkt eingezogen werden. Die im Rahmen der beiden vorangegangenen Aktienrückkäufe erworbenen Aktien hat die Bank inzwischen eingezogen. Die entsprechenden Rückkäufe waren Teil der Kapitalrückgabe für das Geschäftsjahr 2025. Damit unterstreicht die Commerzbank die konsequente Umsetzung ihrer angekündigten Kapitalrückgabepolitik. "Unsere Aktionärinnen und Aktionäre können darauf vertrauen, dass wir unsere Zusagen einhalten. Mit dem nächsten Aktienrückkauf setzen wir unsere attraktive Kapitalrückgabepolitik konsequent fort", sagte Bettina Orlopp, Vorstandsvorsitzende der Commerzbank. "Die Fähigkeit, nachhaltig Kapital zu erwirtschaften und zurückzugeben, ist Ausdruck der Stärke unseres Geschäftsmodells. Wir schaffen Wert für unsere Anteilseigner, investieren gezielt in das Wachstum unserer Bank und sind verlässliche Partnerin für unsere Kundinnen und Kunden. Damit handeln wir im Interesse aller Stakeholder und stärken die Grundlage für den langfristigen Erfolg der Commerzbank." Die Kapitalrückgabe für das Geschäftsjahr 2026 soll sich aus Aktienrückkäufen sowie einer Dividendenzahlung zusammensetzen. Die Commerzbank plant, erneut 100 % ihres Nettoergebnisses nach Abzug der AT-1-Kuponzahlungen und vor außerordentlichen Einmalposten an ihre Aktionärinnen und Aktionäre zurückzugeben. Ausgehend von ihrem Nettogewinnziel von mindestens 3,4 Mrd. Euro strebt die Bank für das Geschäftsjahr 2026 eine Kapitalrückgabe von rund 3,2 Mrd. Euro an. Der Anteil der Dividende an der Kapitalrückgabe soll dabei auf mindestens 50 % steigen. Den Fortschritt des Aktienrückkaufs wird die Commerzbank wöchentlich auf ihrer Internetseite veröffentlichen. Pressekontakt

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