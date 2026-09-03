Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
AU000000HGO6 Hillgrove Resources Ltd. 03.09.2026 AU0000487XXX Hillgrove Resources Ltd. 04.09.2026 Tausch 1:1
AU0000178113 Eau Lithium Ltd. 03.09.2026 AU0000488XXX Eau Lithium Ltd. 04.09.2026 Tausch 1:1
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
AU000000HGO6 Hillgrove Resources Ltd. 03.09.2026 AU0000487XXX Hillgrove Resources Ltd. 04.09.2026 Tausch 1:1
AU0000178113 Eau Lithium Ltd. 03.09.2026 AU0000488XXX Eau Lithium Ltd. 04.09.2026 Tausch 1:1
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