Das Instrument EFO3 BMG2111B1752 HK ROBO.GRP.HLDG. HD -,10 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 03.09.2026 und ex Kapitalmassnahme am 04.09.2026

The instrument EFO3 BMG2111B1752 HK ROBO.GRP.HLDG. HD -,10 EQUITY is traded cum capital adjustment on 03.09.2026 and ex capital adjustment on 04.09.2026



Das Instrument UW9 AU0000178113 COSMOS EXPLORATION LTD. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 03.09.2026 und ex Kapitalmassnahme am 04.09.2026

The instrument UW9 AU0000178113 COSMOS EXPLORATION LTD. EQUITY is traded cum capital adjustment on 03.09.2026 and ex capital adjustment on 04.09.2026



Das Instrument 6GD0 FR001400IE67 MYHOTELMATCH EO 0,011 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 03.09.2026 und ex Kapitalmassnahme am 04.09.2026

The instrument 6GD0 FR001400IE67 MYHOTELMATCH EO 0,011 EQUITY is traded cum capital adjustment on 03.09.2026 and ex capital adjustment on 04.09.2026



Das Instrument 4QI KYG982771092 XTEP INTL HOL.REGS HD-,01 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 03.09.2026 und ex Kapitalmassnahme am 04.09.2026

The instrument 4QI KYG982771092 XTEP INTL HOL.REGS HD-,01 EQUITY is traded cum capital adjustment on 03.09.2026 and ex capital adjustment on 04.09.2026





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