DJ PTA-News: Path2 Hydrogen AG: GenH2 ist Finalist für die Platts Global Energy Awards - Finalisten aus 36 Ländern konkurrieren um die "Platts Global Energy Awards 2026"

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Path2 Hydrogen AG: GenH2 ist Finalist für die Platts Global Energy Awards

Finalisten aus 36 Ländern konkurrieren um die "Platts Global Energy Awards 2026"

München (pta000/03.09.2026/17:15 UTC+2)

GenH2 ist Finalist für die Platts Global Energy Awards

Finalisten aus 36 Ländern konkurrieren um die "Platts Global Energy Awards 2026"

- Die Gewinner werden am 3. Dezember 2026 in New York City im Rahmen einer Gala bekannt gegeben -

Berlin und Titusville, Florida, USA (3. September 2026) - GenH2, ein führender Anbieter von Wasserstoff-Infrastrukturlösungen und Tochtergesellschaft der Path2 Hydrogen AG (XETR: PTHH), gab heute bekannt, dass das Unternehmen als Finalist in der Kategorie "Excellence in Energy - Midstream" für die Platts Global Energy Awards, eine Veranstaltung der S&P Global, ausgewählt wurde.

Unternehmen und Einzelpersonen aus 36 Ländern wurden als Finalisten für das Programm der "Platts Global Energy Awards" ausgewählt, das nun bereits zum 28. Mal als die bedeutendste Auszeichnungsveranstaltung der Branche stattfindet. Die Finalisten für das Jahr 2026, von denen über 57 Prozent aus Ländern außerhalb der Vereinigten Staaten stammen, wurden soeben vom Veranstalter und Organisator S&P Global Energy bekannt gegeben, dem führenden unabhängigen Anbieter von Informationen, Daten, Analysen und Referenzpreisen für die Märkte in den Bereichen Energie, Petrochemie, Metalle, Schifffahrt, Rohstoffe und Energiewende.

Die Platts Global Energy Awards, eine Veranstaltung, die man nicht verpassen sollte und die von den Teilnehmern oft als die "Oscars" der Energiebranche bezeichnet wird, würdigen unternehmerische und individuelle Innovationen, Führungsqualitäten und vorbildliche Leistungen in 19 Kategorien, die die gesamte Wertschöpfungskette der Energie- und Chemiebranche abdecken.

Beim diesjährigen Programm der Platts Global Energy Awards gab es einen Anstieg der Nominierungen aus Lateinamerika, was zu Finalisten aus Kolumbien und Brasilien führte. Neben den Finalisten aus Nord- und Südamerika waren viele weitere Länder vertreten, darunter Belgien, Dänemark, Spanien, die Türkei und China.

GenH2 wurde als Finalist ausgewählt, weil das Unternehmen eine der größten wirtschaftlichen Herausforderungen im Bereich des flüssigen Wasserstoffs angeht: den Verlust von wertvollem Brennstoff, bevor dieser genutzt werden kann. Die "Controlled Storage"-Technologie von GenH2 verhindert das Ablassen und Verdampfen, um den gekauften Wasserstoff für den produktiven Einsatz zu erhalten, und macht die Infrastruktur für flüssigen Wasserstoff dadurch effizienter, zuverlässiger und wirtschaftlich rentabel. "Wir fühlen uns geehrt, gemeinsam mit einigen der größten Energieunternehmen der Welt für unsere entscheidenden Zero-Loss-Lösungen für flüssigen Wasserstoff gewürdigt zu werden, die der Energiebranche helfen, aus jedem Kilogramm Wasserstoff mehr Wert zu schöpfen", sagte Greg Gosnell, CEO von GenH2.

"Die Energiebranche entwickelt sich weiterhin in einem beispiellosen Tempo weiter und erfordert dabei Widerstandsfähigkeit, strategische Weitsicht und die Bereitschaft, neue Chancen zu ergreifen. Die diesjährigen Finalisten haben sich durch außergewöhnliche Führungsqualitäten, technologischen Fortschritt und operative Exzellenz ausgezeichnet. Ihre Leistungen zeigen, wie Innovation den Fortschritt auf den globalen Energiemärkten vorantreibt, und es ist uns eine Ehre, sie im Rahmen der,2026 Platts Global Energy Awards' zu würdigen", sagte Simon Marshall, Leiter des Bereichs Energiekonferenzen, Schulungen und strategische Medien bei S&P Global Energy.

Die vollständige Liste der Finalisten finden Sie hier: Finalisten der "2026 Platts Global Energy Awards

Die Gewinner der 28. "Platts Global Energy Awards" werden am Abend des 3. Dezembers im Rahmen einer Gala in Abendgarderobe in der Innenstadt von Manhattan bekannt gegeben. Die Gewinner der "Platts Global Energy Awards" werden von einer unabhängigen Jury aus internationalen Energieexperten ermittelt, deren Hintergründe und Erfahrungen Bereiche wie Regulierung, Politikgestaltung, Unternehmensführung, Handel und strategische Beratung umfassen. Weder S&P Global Energy noch die Sponsoren der Veranstaltung geben Stimmen ab oder wählen Gewinner aus.

Die vollständige Liste der Nominierungskategorien sowie weitere Details zur Veranstaltung finden Sie auf der Website der Platts Global Energy Awards: www.globalenergyawards.com

Über GenH2

GenH2 Corp. ist eine Tochtergesellschaft der Path2 Hydrogen AG (XETR: PTHH), eines an der Frankfurter Wertpapierbörse notierten deutschen Unternehmens. GenH2 ist ein Technologieführer im Bereich der Infrastruktur für flüssigen Wasserstoff, einschließlich verlustfreier, kontrollierter Speicherung und fortschrittlicher Wasserstoffverflüssigung. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Herstellung standardisierter Anlagen, um den Ausbau der Midstream-Infrastruktur für Sektoren zu beschleunigen, deren Dekarbonisierung besonders schwierig ist. Zum Technologieteam gehören ehemalige Wissenschaftler der NASA Hall of Fame mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Forschung, Entwicklung und Umsetzung von Wasserstofflösungen. Erfahren Sie mehr über GenH2 unter https://genh2.com/.

Über die Path2 Hydrogen AG

Die Path2 Hydrogen AG (XETR: PTHH) ist eine Management-Holdinggesellschaft mit Schwerpunkt auf dem Wasserstoffinfrastruktursektor. Das Unternehmen strebt den Aufbau eines vertikal integrierten Wasserstoff-Ökosystems an, das die globalen Ziele der Energiewende unterstützt. Anfang 2025 übernahm Path2 Hydrogen die GenH2 Corp., ein auf Flüssigwasserstofftechnologie und -ausrüstung spezialisiertes Unternehmen. Erfahren Sie mehr über Path2 Hydrogen unter https://path2hydrogen.com

Medienkontakt Path2 Hydrogen AG Max Fischer max.fischer@path2hydrogen.com

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Aussender: Path2 Hydrogen AG Marienplatz 2 80331 München Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +49 89 139288929 E-Mail: info@path2hydrogen.com Website: www.path2hydrogen.com ISIN(s): DE000A1A6WB2 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Stuttgart

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September 03, 2026 11:15 ET (15:15 GMT)