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PH

WKN: A1A6WB | ISIN: DE000A1A6WB2 | Ticker-Symbol: PTHH
Xetra
22.09.26 | 14:04
0,244 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Erneuerbare Energien
Aktienmarkt
General Standard
1-Jahres-Chart
PATH2 HYDROGEN AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
PATH2 HYDROGEN AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,1610,32615:09
Dow Jones News
22.09.2026 14:15 Uhr
216 Leser
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(1)

PTA-AFR: Path2 Hydrogen AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG

DJ PTA-AFR: Path2 Hydrogen AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG

Vorabbekanntmachung Finanzberichte gemäß ---- 114-117 WpHG

Path2 Hydrogen AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß ---- 114-117 WpHG

München (pta000/22.09.2026/13:43 UTC+2) - Path2 Hydrogen AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Bericht: Konzern-Halbjahresbericht 2026 Berichtszeitraum: 01.01.2026 - 30.06.2026 Internet-Veröffentlichung: https://path2hydrogen.com/our-investors/ Veröffentlichungsdatum: 30.09.2026

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Path2 Hydrogen AG 
           Marienplatz 2 
           80331 München 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Investor Relations 
Tel.:         +49 89 139288929 
E-Mail:        info@path2hydrogen.com 
Website:       www.path2hydrogen.com 
ISIN(s):       DE000A1A6WB2 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Stuttgart

[ source: https://www.pressetext.com/news/1790077380856 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

September 22, 2026 07:43 ET (11:43 GMT)

© 2026 Dow Jones News
KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
Drei Jahre lang kannten KI-Aktien fast nur eine Richtung: nach oben. Billionenschwere Investitionspläne von Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft haben Halbleiter- und Infrastrukturwerte auf immer neue Höhen getrieben. Doch jetzt bekommt die Erfolgsstory gefährliche Risse.

Steigende Anleiherenditen verteuern die Finanzierung, während die gewaltigen KI-Ausgaben zunehmend nicht mehr aus den laufenden Cashflows bezahlt werden können. Gleichzeitig zeigen günstigere chinesische Modelle, dass leistungsfähige KI womöglich mit deutlich weniger Rechenleistung auskommt. Damit wächst die Gefahr, dass heute für Milliarden errichtete Kapazitäten morgen nicht die erhofften Renditen liefern.

Für Anleger könnte das zum Problem werden. Denn treffen steigende Finanzierungskosten auf Überkapazitäten und enttäuschende Cashflows, geraten gerade hoch bewertete KI-Profiteure schnell unter Druck. Aus den größten Gewinnern der vergangenen Jahre könnten so die größten Verlierer der nächsten Korrektur werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir 5 Aktien, bei denen das Chance-Risiko-Verhältnis jetzt besonders gefährlich erscheint – und bei denen Anleger genauer hinschauen sollten.

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