DJ PTA-AFR: Path2 Hydrogen AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG
Vorabbekanntmachung Finanzberichte gemäß ---- 114-117 WpHG
Path2 Hydrogen AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß ---- 114-117 WpHG
München (pta000/22.09.2026/13:43 UTC+2) - Path2 Hydrogen AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Bericht: Konzern-Halbjahresbericht 2026 Berichtszeitraum: 01.01.2026 - 30.06.2026 Internet-Veröffentlichung: https://path2hydrogen.com/our-investors/ Veröffentlichungsdatum: 30.09.2026
(Ende)
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Aussender: Path2 Hydrogen AG Marienplatz 2 80331 München Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +49 89 139288929 E-Mail: info@path2hydrogen.com Website: www.path2hydrogen.com ISIN(s): DE000A1A6WB2 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Stuttgart
[ source: https://www.pressetext.com/news/1790077380856 ]
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September 22, 2026 07:43 ET (11:43 GMT)