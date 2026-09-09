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Dow Jones News
09.09.2026 11:51 Uhr
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PTA-Adhoc: Path2 Hydrogen AG: GenH2 Corp. schließt Sale-and-Lease-Back-Transaktion ab - Zufließende Mittel sichern zukünftige Produktion und Forschung und Entwicklung

DJ PTA-Adhoc: Path2 Hydrogen AG: GenH2 Corp. schließt Sale-and-Lease-Back-Transaktion ab - Zufließende Mittel sichern zukünftige Produktion und Forschung und Entwicklung

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Bedeutende Verträge

Path2 Hydrogen AG: GenH2 Corp. schließt Sale-and-Lease-Back-Transaktion ab

Zufließende Mittel sichern zukünftige Produktion und Forschung und Entwicklung

München (pta000/09.09.2026/11:20 UTC+2)

GenH2 Corp. schließt Sale-and-Lease-Back-Transaktion ab

Zufließende Mittel sichern zukünftige Produktion und Forschung und Entwicklung

BERLIN und TITUSVILLE, Florida, USA (9. September 2026) - GenH2 Corp., ein führender Anbieter von Wasserstoff-Infrastrukturlösungen und eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Path2 Hydrogen AG (XETR: PTHH), hat eine Sale-and-Leaseback-Transaktion mit einem privaten Investor abgeschlossen. Im Rahmen der Transaktion verkaufte GenH2 sein Hauptverwaltungsgebäude und sein Produktionszentrum in Titusville, Florida, USA, wodurch dem Unternehmen Erlöse in mittlerer einstelliger Millionenhöhe in US-Dollar zuflossen (einschließlich Beträgen für Modernisierungsmaßnahmen am Produktionsgebäude). Die aus dieser Transaktion erzielten Mittel werden zur Finanzierung des kommerziellen Wachstums von GenH2 und zur Unterstützung der Fertigung des bestehenden Auftragsbestands sowie für Investitionen in weitere Forschungs- und Entwicklungsarbeiten verwendet.

Der neue Mietvertrag trat am 8. September 2026 in Kraft.

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

Über GenH2

GenH2 Corp. ist eine Tochtergesellschaft der Path2 Hydrogen AG (XETR: PTHH), eines an der Frankfurter Wertpapierbörse notierten deutschen Unternehmens. GenH2 ist ein Technologieführer im Bereich der Infrastruktur für flüssigen Wasserstoff, einschließlich verlustfreier, kontrollierter Speicherung und fortschrittlicher Wasserstoffverflüssigung. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Herstellung standardisierter Anlagen, um den Ausbau der Midstream-Infrastruktur für schwer zu dekarbonisierende Sektoren zu beschleunigen. Zum Technologieteam gehören ehemalige Wissenschaftler der NASA Hall of Fame mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Forschung, Entwicklung und Umsetzung von Wasserstofflösungen. Erfahren Sie mehr über GenH2 unter https://genh2.com/.

Über die Path2 Hydrogen AG

Die Path2 Hydrogen AG (XETR: PTHH) ist eine Management-Holdinggesellschaft mit Schwerpunkt auf dem Wasserstoffinfrastruktursektor. Das Unternehmen strebt den Aufbau eines vertikal integrierten Wasserstoff-Ökosystems an, das die globalen Ziele der Energiewende unterstützt. Anfang 2025 übernahm Path2 Hydrogen die GenH2 Corp., ein auf Flüssigwasserstofftechnologie und -ausrüstung spezialisiertes Unternehmen. Erfahren Sie mehr über Path2 Hydrogen unter https://path2hydrogen.com

Medienkontakt Path2 Hydrogen AG Max Fischer max.fischer@path2hydrogen.com

(Ende)

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Aussender:      Path2 Hydrogen AG 
           Marienplatz 2 
           80331 München 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Investor Relations 
Tel.:         +49 89 139288929 
E-Mail:        info@path2hydrogen.com 
Website:       www.path2hydrogen.com 
ISIN(s):       DE000A1A6WB2 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Stuttgart

[ source: https://www.pressetext.com/news/1788945600525 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

September 09, 2026 05:20 ET (09:20 GMT)

© 2026 Dow Jones News
KI braucht Strom
Halbleiter, Speicherchips und Rechenzentren haben Anlegern im KI-Boom bereits enorme Gewinne beschert. Doch jetzt zeichnet sich mit der benötigten Energie der nächste große Flaschenhals ab. Neue KI-Rechenzentren benötigen nicht mehr einige Megawatt, sondern zum Teil mehrere Gigawatt Leistung – so viel wie mehrere moderne Kernkraftwerksblöcke.

Damit beginnt ein weltweites Wettrennen um verfügbare Stromkapazitäten. Hyperscaler sichern sich bereits über langfristige Verträge gewaltige Energiemengen, während Stromnetze und Erzeugungskapazitäten mit dem Ausbau kaum Schritt halten können. Zusätzlich verschärfen geopolitische Risiken rund um den Iran-Krieg und die Straße von Hormus die Situation.

Für Energieversorger und ihre Zulieferer könnte damit ein goldenes Zeitalter beginnen. Steigende Nachfrage, langfristige Abnahmeverträge und wachsende Strompreise schaffen ein Umfeld, in dem ausgewählte Unternehmen zum nächsten großen KI-Trade werden könnten.

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