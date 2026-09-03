Der Deterra-Beutel zur Entsorgung von Arzneimitteln, der zu mindestens 50 aus dem Polymer "I'm green bio-based" besteht, hat Accredo Packaging eine Reihe bedeutender Auszeichnungen der Verpackungsbranche eingebracht.

Die von Verde entwickelte, patentierte Technologie zur Entsorgung von Arzneimitteln dient dazu, nicht verbrauchte Medikamente unwirksam zu machen, wodurch die zweckentfremdete Verwendung von Arzneimitteln verhindert und das Risiko gemindert wird, dass Wirkstoffe ins Grundwasser und in Gewässer gelangen. Durch den teilweisen Einsatz des Polymers "I'm green bio-based", das aus nachwachsendem Zuckerrohr gewonnen wird, wird der CO2-Fußabdruck des Verpackungsmaterials im Vergleich zu gleichwertigem, fossilem Polyethylen reduziert, wobei die für die Entsorgung von Arzneimitteln erforderliche technische Leistungsfähigkeit erhalten bleibt.

Materialinnovation und Anwendung

Für den Deterra-Beutel wurde ein Material benötigt, das strenge technische Anforderungen erfüllt, ohne vollständig auf herkömmliche, fossile Kunststoffe zurückzugreifen. Durch den Einsatz von Polyethylen der Marke "I'm green bio-based" weist die Verpackung einen geringeren CO2-Fußabdruck auf und bietet jedoch die gleiche Leistungsfähigkeit wie herkömmliches Polyethylen. Unterstützt von der API Group, einem Familienunternehmen in Minderheitsbesitz mit über 40 Jahren Erfahrung in der Verpackungsbranche, ermöglicht das Know-how von Accredo Packaging in den Bereichen fortschrittliches Foliendesign, Engineering und Verarbeitung die erfolgreiche Verarbeitung von biobasierten Materialien in eine hochleistungsfähige flexible Verpackungsstruktur. Diese Errungenschaft zeigt, dass die Einbindung biobasierter Materialien und die Aufrechterhaltung der funktionalen Leistungsfähigkeit sich nicht gegenseitig ausschließen.

"Diese Auszeichnungen sind ein Beleg dafür, wie unser "I'm green bio-based"-Portfolio unseren Partnern ermöglicht, die strengsten technischen Standards zu erfüllen und dennoch ihren Verpflichtungen im Bereich der Nachhaltigkeit nachzukommen", sagte Andres Prince, Key Account Manager bei I'm green bio-based "Indem wir nachwachsende Rohstoffe in ein so wichtiges Produkt wie den Deterra-Beutel integrieren, zeigen wir, dass der Übergang zu einer biobasierten Wirtschaft bereits jetzt stattfindet." Braskem liefert das Polyethylenharz "I'm green bio-based", das für den Deterra-Beutel verwendet wird.

Auszeichnung in der Branche

Der erfolgreiche Einsatz von Materialien des Typs"I'm green bio-based" beim Deterra-Beutel wurde von der Verpackungsbranche für herausragende Leistungen sowohl im technischen Design als auch bei der innovativen Anwendung biobasierter Materialien gewürdigt:

Preis Organisation Kategorie Silber Flexible Packaging Association (FPA) Exzellente Verpackung Silber Flexible Packaging Association (FPA) Nachhaltigkeit Ehrenauszeichnung PAC Global Technisches Packungsdesign

Biobasierte Materialien in der Praxis

Der Deterra-Beutel veranschaulicht, wie biobasierte Polymere eingesetzt werden können, um den CO2-Fußabdruck von Produkten bereits zu Beginn der Polymerherstellung zu verringern. Die Verwendung erneuerbarer Kohlenstoffquellen anstelle fossiler Rohstoffe bietet nach wie vor Vielseitigkeit und hohe Leistungsfähigkeit, die selbst den Anforderungen der spezialisiertesten Verpackungsmaterialien gerecht werden. Durch fortschrittliche Technik und Fertigung ermöglicht Accredo Packaging den erfolgreichen Einsatz biobasierter Materialien aus erneuerbarem und recycelbarem Zuckerrohr in Hochleistungsverpackungen. So können Marken den CO2-Fußabdruck ihrer Produkte im Vergleich zu gleichwertigem, fossilem Polyethylen reduzieren und gleichzeitig die strengen Leistungs- und Sicherheitsstandards einhalten, die ihre Anwendungen erfordern.

Über Accredo Packaging

Accredo Packaging ist ein weltweit tätiger Hersteller von flexiblen Verpackungen mit Standorten in den USA und Asien, der Verpackungslösungen entwickelt, die die Leistungs- und Nachhaltigkeitsziele der Kunden in den Bereichen Konsumgüter und Gesundheitswesen unterstützen.

Über Verde Environmental Technologies

Ein in den USA ansässiges innovatives Unternehmen, das sich auf die Entwicklung wissenschaftlich fundierter Lösungen zur Deaktivierung und Entsorgung von Medikamenten spezialisiert hat. Das Unternehmen hat das Deterra-System zur Deaktivierung von Medikamenten entwickelt, um den Missbrauch von Arzneimitteln zu verhindern, die Gefahr versehentlicher Vergiftungen zu verringern und die Umwelt vor Verschmutzung durch Arzneimittel zu schützen.

Über "I'm green" auf biologischer Basis

Mit einer über 15-jährigen Marktpräsenz ist "I'm green bio-based" das Portfolio von Braskem an pflanzenbasierten Kunststoffen, die aus verantwortungsvoll gewonnenem Zuckerrohr hergestellt werden. Es wurde entwickelt, um eine nachhaltigere und kreislauforientierte Wirtschaft zu ermöglichen, und hilft Marken dabei, ihre Umweltbelastung zu reduzieren, indem es erneuerbare Rohstoffe, transparente Lebenszyklusdaten und von unabhängigen Stellen verifizierte CO2-Einsparungen nutzt bei gleichbleibender Leistung, Recyclingfähigkeit und Kompatibilität mit bestehenden Fertigungsprozessen. "I'm green bio-based" fördert Produktinnovationen, denen Verbraucher vertrauen können und die Marken in großem Maßstab umsetzen können.

https://www.braskem.com/imgreen/home-en

Social: https://www.linkedin.com/company/i-m-green-bio-based/

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