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Hisense verlängert langfristige Partnerschaft mit der UEFA als offizieller Partner der UEFA EURO 2028



04.09.2026 / 04:35 CET/CEST

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BERLIN, 4. September 2026 /PRNewswire/ -- Hisense, eine führende Marke im Bereich der Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte weltweit, gab auf der IFA 2026 bekannt, dass das Unternehmen seine Partnerschaft mit der UEFA als offizieller Partner der UEFA EURO 2028 fortsetzen wird. Damit unterstützt Hisense bereits die vierte UEFA-Europameisterschaft in Folge. Die Fußballreise von Hisense begann mit der UEFA EURO 2016 und hat sich seitdem stetig weiterentwickelt - über aufeinanderfolgende UEFA-EMs bis hin zu den FIFA-Weltmeisterschaften 2018, 2022 und 2026. Für Hisense ist der Schlusspfiff nicht das Ende der Reise, sondern der Beginn des nächsten Kapitels. "Großartige Partnerschaften entstehen im Laufe der Zeit, und unsere Zusammenarbeit mit der UEFA spiegelt diese Überzeugung wider", sagte Catherine Fang, Vice President der Hisense Group und Präsidentin des Hisense Global Commercial Center. "Als erster chinesischer Sponsor der UEFA-EM sind wir in den letzten zehn Jahren über das reine Markensponsoring hinausgewachsen und haben uns zum engagierten Partner der UEFA im Bereich Display-Technologie entwickelt, wobei wir Hand in Hand vorangekommen sind. Durch modernste Technologie und immersive Erlebnisse bringen wir dem Publikum die Faszination des Fußballs näher. Mit Blick auf die Zukunft freuen wir uns darauf, gemeinsam mit der UEFA das nächste Kapitel zu schreiben und für Fans auf der ganzen Welt noch mehr unvergessliche Momente zu schaffen." Guy-Laurent Epstein, Marketingdirektor der UEFA, sagte: "Wir freuen uns sehr, unsere Partnerschaft mit Hisense für die UEFA EURO 2028 fortzusetzen. Das anhaltende Engagement des Unternehmens für den europäischen Fußball über vier aufeinanderfolgende EURO-Turniere hinweg zeigt die Stärke unserer Beziehung und unser gemeinsames Bestreben, den Fans unvergessliche Erlebnisse zu bieten. Wir freuen uns darauf, gemeinsam daran zu arbeiten, die nächste EURO zu einem unvergesslichen Ereignis zu machen." Auf der IFA 2026 können Besucher am Hisense-Stand eine eigene Aktivierungszone zur UEFA EURO 2028 erkunden, in der eine Fußball-Challenge angeboten wird, bei der Tore erfasst und automatisch Fotos zum Teilen generiert werden. Zusammen mit den neuesten Innovationen von Hisense spiegelt die Aktivierung die Vision der Marke "Innovating a Brighter Life" wider - den Einsatz von Technologie, um Momente, die Menschen zusammenbringen, noch fesselnder und unvergesslicher zu gestalten. Informationen zu Hisense Hisense, das 1969 gegründet wurde, ist ein weltweit anerkannter Marktführer im Bereich Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik mit Niederlassungen in über 180 Ländern und hat sich auf die Bereitstellung hochwertiger Multimedia-Produkte, Haushaltsgeräte und intelligenter IT-Lösungen spezialisiert. Laut Omdia ist Hisense weltweit die Nummer 1 im Segment der TV-Geräte mit einer Größe von 100 Zoll und mehr (2023-2026Q1). Als The Origin of RGB MiniLED ist Hisense weiterhin führend bei der RGB MiniLED-Innovation der nächsten Generation. Als offizieller Sponsor des FIFA World Cup 2026TM engagiert sich Hisense für globale Sportpartnerschaften, um das weltweite Publikum anzusprechen. Informationen zur UEFA Die UEFA ist der Dachverband des europäischen Fußballs und eine gemeinnützige Organisation, die den beliebtesten Sport der Welt unterstützt und sicherstellt, dass er auf allen Ebenen in ihren 55 Mitgliedsverbänden weiterhin floriert. Im Rahmen ihres Engagements investiert die UEFA 97,5 % ihrer Einnahmen in fußballbezogene Aktivitäten, Projekte und Initiativen, die die kontinuierliche Entwicklung des Profi-Fußballs bei Männern und Frauen sowie des Jugend-, Breiten- und Futsal-Fußballs gewährleisten. View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/news-releases/hisense-verlangert-langfristige-partnerschaft-mit-der-uefa-als-offizieller-partner-der-uefa-euro-2028-302869735.html



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