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zukunftsbilanzen.de
04.09.2026 06:46 Uhr
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Gefahr bei Rheinmetall und OHB! HPQ Silicon Kaufgelegenheit?

Der Rüstungssektor erlebte in den vergangenen Jahren eine beispiellose Rally, doch am Parkett weht plötzlich ein rauerer Wind. Während die Großen wie Rheinmetall und der Raumfahrtspezialist OHB trotz sensationell gefüllter Auftragsbücher unter Gewinnmitnahmen und auch steigenden Ölpreisen leiden, bildet sich im Schatten der Schlagzeilen eine vielleicht völlig neue Chance heraus. Das kanadische Technologieunternehmen HPQ Silicon arbeitet an marktverändernden Innovationen in der Batterie- und Wasserstofftechnik, die kurz vor dem kommerziellen Durchbruch stehen. Wer jetzt mutig ist und innovativ denkt, erkennt genau jetzt die Möglichkeiten auf den Kurszetteln der Börsianer.

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© 2026 zukunftsbilanzen.de
KI braucht Strom
Halbleiter, Speicherchips und Rechenzentren haben Anlegern im KI-Boom bereits enorme Gewinne beschert. Doch jetzt zeichnet sich mit der benötigten Energie der nächste große Flaschenhals ab. Neue KI-Rechenzentren benötigen nicht mehr einige Megawatt, sondern zum Teil mehrere Gigawatt Leistung – so viel wie mehrere moderne Kernkraftwerksblöcke.

Damit beginnt ein weltweites Wettrennen um verfügbare Stromkapazitäten. Hyperscaler sichern sich bereits über langfristige Verträge gewaltige Energiemengen, während Stromnetze und Erzeugungskapazitäten mit dem Ausbau kaum Schritt halten können. Zusätzlich verschärfen geopolitische Risiken rund um den Iran-Krieg und die Straße von Hormus die Situation.

Für Energieversorger und ihre Zulieferer könnte damit ein goldenes Zeitalter beginnen. Steigende Nachfrage, langfristige Abnahmeverträge und wachsende Strompreise schaffen ein Umfeld, in dem ausgewählte Unternehmen zum nächsten großen KI-Trade werden könnten.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die besonders stark vom explodierenden Energiehunger der KI profitieren könnten – und bei Anlegern bislang teilweise noch unter dem Radar laufen.

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