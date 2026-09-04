Gefahr bei Rheinmetall und OHB! HPQ Silicon Kaufgelegenheit?

Der Rüstungssektor erlebte in den vergangenen Jahren eine beispiellose Rally, doch am Parkett weht plötzlich ein rauerer Wind. Während die Großen wie Rheinmetall und der Raumfahrtspezialist OHB trotz sensationell gefüllter Auftragsbücher unter Gewinnmitnahmen und auch steigenden Ölpreisen leiden, bildet sich im Schatten der Schlagzeilen eine vielleicht völlig neue Chance heraus. Das kanadische Technologieunternehmen HPQ Silicon arbeitet an marktverändernden Innovationen in der Batterie- und Wasserstofftechnik, die kurz vor dem kommerziellen Durchbruch stehen. Wer jetzt mutig ist und innovativ denkt, erkennt genau jetzt die Möglichkeiten auf den Kurszetteln der Börsianer.Den vollständigen Artikel lesen ...
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