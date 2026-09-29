Drei völlig unterschiedliche Geschichten sorgen derzeit bei diesen Unternehmen für Aufmerksamkeit. Während ein Technologiekonzern mit überraschend starkem Wachstum und Rüstungsfantasie durchstartet, setzt ein kanadischer Werkstoffspezialist auf den Durchbruch bei Batterien. Gleichzeitig kämpft ein etablierter Onlinehändler mit sinkender Kundengewinnung, gekürztem Marketingbudget und einem neuen Rekordtief an der Börse. Der Bericht zeigt, welche Chancen, Risiken und offenen Fragen hinter den Kursbewegungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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