München (ots) -- Freitag, 4. September 2026: "Unstoppable - Außer Kontrolle" (20:15 Uhr)- Sonntag, 6. September 2026: "Unknown Identity" (20:15 Uhr)Bei RTLZWEI startet der Freitagabend mit Hochspannung: In "Unstoppable - Außer Kontrolle" wollen Frank Barnes und Will Colson einen führerlosen Güterzug stoppen. In "Collateral" gerät Taxifahrer Max Durocher an den Auftragsmörder Vincent, während CIA-Agent Nathan Muir in "Spy Game - Der finale Countdown" um das Leben seines früheren Schützlings kämpft. Am Sonntag deckt Dr. Martin Harris im temporeich inszenierten Mystery-Thriller "Unknown Identity" eine Verschwörung über seine eigene Identität auf.Freitag, 4. September 2026In "Unstoppable - Außer Kontrolle" (20:15 Uhr) rast ein mit hochgiftigen Chemikalien beladener Zug führerlos durch Pennsylvania. Sämtliche Versuche, ihn aufzuhalten, scheitern. Der erfahrene Lokführer Frank Barnes (Denzel Washington) und sein junger Kollege Will Colson (Chris Pine) versuchen, die rollende Gefahr aufzuhalten. Regie führte Tony Scott ("Top Gun", "Déjà Vu"), der hier auf viele seiner gewohnten Stilmittel verzichtet und ganz auf die Kraft der Erzählung setzt.Direkt danach führt "Collateral" (22:10 Uhr) ins nächtliche Los Angeles. Taxifahrer Max Durocher (Jamie Foxx) träumt von einer eigenen Limousinenfirma. Eines Abends steigt der elegante Geschäftsmann Vincent (Tom Cruise) bei ihm ein und bucht Max für die gesamte Nacht. Als bei der ersten Station eine Leiche auf das Taxi fällt, wird klar: Vincent ist ein Auftragsmörder, der noch weitere Ziele ansteuern will. Michael Mann ("Heat", "Miami Vice") inszenierte den Thriller, in dem außerdem Mark Ruffalo als Detective Fanning und Jada Pinkett Smith als Staatsanwältin Annie Farrel zu sehen sind.In der Nacht übernimmt Robert Redford in "Spy Game - Der finale Countdown" (00:25 Uhr) die Rolle des langjährigen CIA-Agenten Nathan Muir. An seinem letzten Arbeitstag erfährt er, dass sein früherer Schüler Tom Bishop (Brad Pitt) bei einem inoffiziellen Einsatz in China festgenommen wurde und innerhalb von 24 Stunden hingerichtet werden soll. Muir versucht daraufhin, seinen ehemaligen Schützling auf eigene Faust zu retten. Auch bei diesem Agententhriller führte Tony Scott Regie. Eine weitere Hauptrolle spielt Catherine McCormack ("Braveheart").Sonntag, 6. September 2026In "Unknown Identity" (20:15 Uhr) reist der amerikanische Biologe Dr. Martin Harris (Liam Neeson) mit seiner Frau Elizabeth nach Berlin. Nach einem schweren Autounfall erwacht er vier Tage später aus dem Koma und findet sich in einer kaum erklärbaren Situation wieder: Elizabeth erkennt ihn nicht, ihm fehlen seine Papiere und ein anderer Mann hat seine Identität gestohlen. Als mysteriöse Verfolger Jagd auf ihn machen, sucht Harris mit Hilfe einer Taxifahrerin und eines ehemaligen Stasi-Offiziers nach Antworten. Neben Liam Neeson sind die Rollen prominent mit Diane Kruger, January Jones, Aidan Quinn und Bruno Ganz besetzt. Der Thriller basiert auf dem Bestseller-Roman "Hors de moi" und wurde von Joel Silver ("Stirb langsam") produziert.Die RTLZWEI-Spielfilm-Highlights - Freitag, 4. September 2026, und Sonntag, 6. September 2026, bei RTLZWEI.Weitere Informationen und Bildmaterial gibt es im Media Hub: Die Spielfilme bei RTLZWEI - RTLZWEI Unternehmen (https://unternehmen.rtl2.de/sendungen/die-spielfilme-bei-rtlzwei)Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/6345452