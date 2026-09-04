Am Abend des 1. September kam es im Umfeld der Amprion-Umspannanlage Rommerskirchen zu einem Vorfall an mehreren Kraftwerksanschlussleitungen. Amprion hält eine Fremdeinwirkung für sehr wahrscheinlich; die Ermittlungen laufen. RWE datiert den Vorfall auf gegen 20 Uhr. In der Folge gingen fünf Braunkohleblöcke mit zusammen 4200 Megawatt Kraftwerkskapazität vom Netz. Zum Zeitpunkt des Ausfalls speisten sie nach Angaben von RWE rund 3000 MW ein. Die allgemeine Stromversorgung blieb dennoch aufrechterhalten. Wie stark der Ausfall das System beanspruchte, lässt sich in den veröffentlichten Daten sehr ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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