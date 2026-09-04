DAX startet verhalten, Volkswagen mit Restrukturierungsplänen

Der DAX startet den Handel nach einer intensiven Woche ruhig. Auch der Euro Stoxx 50 startet zum Morgen unbewegt. An der Wall Street deuten die Vorbörsenindikationen auf einen freundlichen Handelsstart hin. Der Nikkei 225 beendete den Handel mit einem kleinem Aufschlag.
Makroökonomischer Überblick
Im Mittelpunkt steht heute der US-Arbeitsmarktbericht für August. Die Daten gelten als einer der wichtigsten Frühindikatoren für die nächste Zinsentscheidung der Federal Reserve am 16. September. Nach zuletzt schwächeren Signalen vom amerikanischen Arbeitsmarkt achten Investoren insbesondere auf die Entwicklung der neu geschaffenen Stellen sowie die Arbeitslosenquote.
Am Devisenmarkt zeigt sich der Euro derweil nahezu unverändert gegenüber dem US-Dollar. Neue Zahlen zu den deutschen Industrieaufträgen lieferten kaum Impulse. Die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer bleibt deshalb klar auf die Vereinigten Staaten gerichtet.
Meistgehandelte Aktien im Überblick
Volkswagen zählt zu den auffälligsten Werten des Tages. Die Vorzugsaktie legte bereits im regulären Handel spürbar zu, nachdem der Aufsichtsrat am Donnerstagabend einstimmig dem "Zukunftsplan 2030" zugestimmt hatte. Das Programm soll die Wettbewerbsfähigkeit des Konzerns stärken und gilt als einer der tiefgreifendsten Umbauprozesse der Unternehmensgeschichte. Im Fokus stehen mögliche Kostensenkungen, Strukturmaßnahmen und eine Neuausrichtung der europäischen Produktion. Anleger werten die erzielte Einigung zunächst als wichtiges Signal für die Handlungsfähigkeit des Managements.
SUSS MicroTec rückt nach der Ankündigung einer strategischen Kooperation mit Manz Asia in den Fokus. Gemeinsam wollen die Unternehmen Inkjet-Lösungen für die Halbleiterfertigung und das wachstumsstarke Advanced Packaging entwickeln. Die Nachricht untermauert die Ambition des Technologiekonzerns, seine Position in Zukunftsmärkten der Chipindustrie auszubauen. Anleger setzen damit verstärkt auf die langfristigen Wachstumsperspektiven im Halbleitersektor.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End¹
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|Silber
|Bull
|UR18GU
|9,76
|55,357502 USD
|6,22
|Open End
|X-DAX
|Bull
|UN8DR2
|20,33
|24040,587522 Punkte
|12,73
|Open End
|DAX
|Bull
|UR1FT8
|8,92
|25275,00 Punkte
|28,76
|Open End
|Nasdaq-100
|Bull
|UR1Q1A
|6,13
|28873,275873 Punkte
|39,64
|Open End
|Gold
|Bull
|UR212T
|15,98
|4282,17662 USD
|23,18
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 04.09.2026; 09:00 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Nasdaq-100
|Call
|UN6E12
|26,02
|26000,00 Punkte
|5,85
|18.12.2026
|UnitedHealth Group Inc.
|Call
|UG393E
|0,51
|500,00 USD
|10,78
|13.01.2027
|Volkswagen AG
|Call
|UN5Z3U
|0,99
|85,00 EUR
|4,17
|15.12.2027
|Allianz SE
|Call
|UG8RZJ
|4,17
|440,00 EUR
|6,17
|16.06.2027
|Mercedes-Benz Group AG
|Put
|UG77UN
|0,41
|50,00 EUR
|6,94
|16.12.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 04.09.2026; 09:00 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|Cisco Systems Inc.
|Long
|UN8A8B
|6,63
|72,425869 USD
|3
|Open End
|DAX
|Long
|HD6SGF
|11,93
|21672,910535 Punkte
|6
|Open End
|Moderna Inc.
|Long
|UG0H3P
|4,07
|99,272987 USD
|3
|Open End
|Volkswagen AG
|Long
|UN5XXZ
|0,84
|68,736618 EUR
|4
|Open End
|Tesla Inc.
|Short
|UN3U6J
|2,13
|439,095525 USD
|6
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 04.09.2026; 09:00 Uhr;
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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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