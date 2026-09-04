SpaceX - SPCX: Kursrakete oder Rohrkrepierer?

Kurs wie bei Erstnotierung!

Müssen Indexfonds jetzt SpaceX-Aktien (SPCX) kaufen? Tasse-mit-Henkel-Formation mit Deckel bei 150 USD!

SpaceX (SPCX) - US84615Q1031

Rückblick: Nach dem Börsengang am 12. Juni sahen wir zunächst eine Berg- und Talfahrt sowie eine anschließende Tasse-mit-Henkel-Formation bei der SpaceX-Aktie. Interessant ist, dass der Deckel auf dem Niveau der Erstnotierung bei circa 150 USD liegt. Der 50er-EMA ist im Chart noch nicht durchgehend sichtbar.



SpaceX-Aktie: Chart vom 03.09.2026, Kürzel: SPCX Kurs: 149.74 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Ein nachhaltiger Ausbruch über 150 USD wäre ein starkes Kaufsignal. Gelingt der Breakout, wäre damit die seit Juli bestehende Bodenbildung nach oben aufgelöst und der Weg für eine dynamische Fortsetzung der Erholung frei. Das im Chart eingezeichnete Kursziel liegt anschließend bei etwa 225 USD, wobei auf dem Weg dorthin die Zone um 170 USD als erster markanter Widerstand zu beachten wäre.

Mögliches bärisches Szenario

Fällt die SpacX-Aktie unter 137 USD, wäre das Breakout-Setup zunächst gescheitert und die Bodenbildung gefährdet. Ein solcher Rückfall würde den 20er-EMA wieder unter Druck bringen und könnte zunächst einen Test der Zone um 125 bis 120 USD auslösen. Trader könnten einen Stop Loss knapp unterhalb von 137 USD setzen, währe

Meinung

SpaceX wurde 2002 von Elon Musk gegründet und hat seinen Hauptsitz in Starbase, Texas. Das Unternehmen entwickelt und betreibt wiederverwendbare Raketen wie Falcon 9 und Falcon Heavy, Raumfahrzeuge wie Dragon sowie das Satellitennetzwerk Starlink. Mit Starship und weiteren Raumfahrt- und KI-Anwendungen verfügt SpaceX zudem über erhebliche langfristige Wachstumsperspektiven. Entscheidend für die Nachfrage durch Indexfonds ist die Aufnahme der Aktie in wichtige Börsenindizes. Indexfonds, die einen solchen Index möglichst exakt abbilden, müssen die entsprechende Aktie grundsätzlich kaufen, wenn sie neu in den Index aufgenommen wird oder ihr Indexgewicht steigt. Bei SpaceX ist allerdings zu unterscheiden: Die Aufnahme in einen Index bedeutet nicht automatisch, dass sämtliche Indexfonds sofort massiv zukaufen müssen. Maßgeblich sind unter anderem der jeweilige Index, der Streubesitz und die Gewichtung der Aktie. Steigt der für die Indexberechnung relevante Streubesitz, kann sich das Gewicht von SpaceX erhöhen und dadurch zusätzliche Käufe der passiven Fonds auslösen. Besonders interessant wäre eine spätere Aufnahme in den S&P 500, weil dieser von einer sehr großen Zahl von Indexfonds und ETFs abgebildet wird. Für Anleger könnte dadurch eine zusätzliche, strukturell bedingte Nachfrage entstehen - allerdings verteilt über die Zeit und nicht zwangsläufig in Form eines einmaligen Kurssprungs. Die Chartformation ist grundsätzlich bullisch, für eine belastbare Bewertung ist der Chart noch zu frisch und positive Ergebnisse liegen in weiter Ferne. Dennoch: Für einen kurzfristigen Trade sieht das Wertpapier sehr einladend aus



Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 2032 Milliarden USD

Meine Meinung zu SpaceX ist bullisch.

Quellennachweis: https://newsbit.de/indexfonds-muessen-bald-massiv-spacex-aktien-kaufen-der-grund/

Veröffentlichungsdatum: 04.09.2026

Autor: Thomas Canali

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