Linz (www.anleihencheck.de) - Die Schweizer Daten für August und das zweite Quartal lieferten zwar positive Überraschungen, ändern aber wenig am geldpolitischen Gesamtbild, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Jahresteuerung sei von 0,4% auf 0,8% gestiegen und habe damit über dem Bloomberg-Konsens von 0,5% gelegen. Auch die Kerninflation habe sich leicht auf 0,4% statt der erwarteten 0,3% erhöht. Dennoch bleibe der Preisdruck moderat: Die seit Beginn des Iran-Konflikts höheren Energiepreise seien offenbar wegen der Fakturierungsstruktur der Importe bislang nur verzögert in der Inflation sichtbar. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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