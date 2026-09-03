Neuenburg - Die Teuerung in der Schweiz ist im August deutlich gestiegen und hat den höchsten Stand seit zwei Jahren erreicht. Experten zeigen sich überrascht - grösstenteils aber nicht beunruhigt. Die Jahresinflation verdoppelte sich auf 0,8 Prozent von 0,4 Prozent im Juli, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Donnerstag mitteilte. Sie war damit überraschend hoch. Ökonomen hatten in einer Umfrage der Nachrichtenagentur AWP im Vorfeld maximal ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab