Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hält vorerst still und belässt den Leitzins bei 0 %. Ob die eidgenössischen Währungshüter dies noch längere Zeit durchhalten können, ist fraglich. Zuletzt stieg die Inflationsrate auf 0.8 %, was zwar im internationalen Vergleich wenig ist, andererseits aber nicht so richtig zu einem negativen Kurzfristzins, dem Saron (Swiss Average Rate Overnight), passt. von Thomas Gitzel, Chief Economist VP Bank Gemäss der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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