Zürich - Die SNB bleibt trotz robuster Konjunktur und steigender Inflation bei null. Noch. Die SNB hat ihren Leitzins wie allgemein erwartet bei 0% belassen. Während EZB, Fed und Bank of Japan ihre Leitzinsen angesichts hartnäckiger Inflation angehoben haben, sieht die SNB keinen unmittelbaren Handlungsbedarf. Kommentar von smzh Der Entscheid ist weniger ein Signal für eine dauerhaft expansive Geldpolitik als Ausdruck einer komfortablen Ausgangslage. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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