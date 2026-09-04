Das Fußballstadion von Borussia Dortmund (BVB) - auch Signal Iduna Park genannt - soll zu einem Vorzeigeprojekt für Energiemanagement, sichere Elektrifizierung und intelligente Gebäudeautomation werden. Dafür hat der Bundesligist nun ABB zu seinem offiziellen "Energy Management Partner" gemacht. Beide Seiten wollen eine Blaupause für die Modernisierung bestehender Gebäude und komplexer Infrastruktur entwickeln. Auf dem Dach des Fußballstadions ist bereits eine Photovoltaik-Anlage mit fünf Megawatt Leistung installiert. Ein Batteriespeicher mit 3,75 Megawattstunden Kapazität soll noch in diesem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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