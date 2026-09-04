Hessens Ministerpräsident Boris Rhein hat sich mit UniCredit-Chef Andrea Orcel getroffen und dabei erstmals konkrete Bedingungen für eine Übernahme der Commerzbank formuliert. Am 14. September folgt ein Gespräch mit Bundesfinanzminister Lars Klingbeil. Damit verändert sich der politische Ton grundlegend: Statt den Zusammenschluss verhindern zu wollen, versucht die Politik zunehmend, ihn mitzugestalten. Für die Commerzbank-Aktie könnte das den Weg ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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