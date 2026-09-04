Im Zuge des Covid-Impfstoff-Booms fuhr Biontech Milliardengewinne ein und der Aktienkurs erreichte im August 2021 mit 397 € sein bisheriges Allzeithoch. Während das Impfstoffgeschäft inzwischen operativ nur noch marginaler Bedeutung ist, treibt das Mainzer Biotechunternehmen den Ausbau seiner Onkologiesparte voran. Ende letzter Woche gab es hier allerdings einen Rückschlag. Die aktuelle Entwicklung wurde gestern auf dem Bernecker Börsenkompass in der umfassenden Analyse "Biontech zwischen Euphorie und Rückschlägen" eingeordnet und bewertet.
Georg Sures, Redakteur Bernecker Börsenkompass
Die Analyse finden Sie unter diesem Link:
https://www.finanzen100.de/premium/bernecker-boersenkompass/analyse-biontech-zwischen-euphorie-und-rueckschlaegen_H1224025069_6799692/
Eine Übersicht über die Artikel und Analysen des Bernecker Börsenkompass finden Sie hier:
https://www.finanzen100.de/premium/bernecker-boersenkompass/analysen/
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