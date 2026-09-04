Die BioNTech-Aktie hat zuletzt ordentlich Bewegung gezeigt. Nach dem Anstieg bis auf rund 116 US$ kam der Kurs wieder deutlich zurück und steht aktuell bei knapp 103 US$. Damit landet die Aktie jetzt wieder an einem Bereich, der für die nächsten Tage ziemlich wichtig werden könnte. BioNTech-Aktie fällt auf wichtige Unterstützung zurück Vom Bereich um 90 US$ ging es innerhalb kurzer Zeit bis auf rund 116 US$ nach oben. Die Bewegung konnte sich dort ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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