Die Almonty-Aktie hat sich vom Rücksetzer im Sommer kräftig erholt. Vom Tief bei rund 11 US$ ging es zeitweise wieder bis knapp 19 US$ nach oben. Aktuell steht der Kurs bei 17,85 US$ und damit weiterhin über einer wichtigen Zone im Chart. Auch die Analysten bleiben ziemlich klar auf der bullishen Seite. Almonty-Aktie hält sich über wichtiger Unterstützung Nach dem Tief im August hat die Aktie eine starke Gegenbewegung hingelegt und dabei auch den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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