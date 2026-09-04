An der Wall Street herrscht wieder einmal die pure Hysterie. Während Nvidia von Rekord zu Rekord eilt und Investoren jeden Kursaufschlag zahlen, wird Intel wie ein hoffnungsloser Sanierungsfall gehandelt. Die Stimmung rund um das US-Traditionsunternehmen ist auf einem historischen Tiefpunkt - relativ gesehen zur Konkurrenz. Doch genau hier beginnt die klassische Value-Chance: Wenn die Masse abwinkt, greifen antizyklische Anleger zu. Der Markt vergisst ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Tim Schäfer