NanoRepro nach der Corona-Sonderkonjunktur: Reicht die Buy-and-Build-Strategie für 40 Millionen Euro Umsatz? Zuerst ein Blick zurück - woher kommt die NanoRepro überhaupt? Der tiefe Fall nach dem Corona-Boom - Kaum ein deutsches Small-Cap-Unternehmen hat die Pandemie-Jahre so extrem durchlaufen wie die Marburger NanoRepro AG. Was 2020 mit der Zulassung von SARS-CoV-2-Schnelltests begann, entwickelte sich rasch zu einem sprunghaften Nachfrageschub: Im Geschäftsjahr 2021 kletterte der Konzernumsatz um 861 Prozent auf 162,7 Millionen Euro (Vorjahr: 16,9 Mio. Euro). Allein im ersten Halbjahr 2021 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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