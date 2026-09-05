Schlussendlich obsiegt das ökonomische Gesetz. Grüner Stahl am Standort Deutschland hat keine Zukunft, ganz gleich, welche Fördermittel durch die Kanäle der grünen Subventionsmaschine strömen mögen: Am überregulierten, energiepolitisch ins Abseits manövrierten Standort Deutschland lohnt sich Industrieproduktion immer weniger. Dass zum Abschluss der Woche ausgerechnet ArcelorMittal, einer der grünen Posterboys der Ökowirtschaft, das Handtuch warf und D ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Tichys Einblick